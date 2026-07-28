Τα παπούτσια που δεν ήθελε να βλέπει ο Κρίστοφερ Νόλαν στα γυρίσματα της «Οδύσσειας»

Ένας ασυνήθιστος κανόνας ίσχυε στα γυρίσματα της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν: οι ηθοποιοί δεν μπορούσαν να φορούν μπότες Ugg στο πλατό.

Την αποκάλυψη έκαναν ο Ματ Ντέιμον και η Αν Χάθαγουεϊ, οι οποίοι υποδύονται τον Οδυσσέα και την Πηνελόπη αντίστοιχα, κατά την εμφάνισή τους στην εκπομπή «Royal Court» της Brittany Broski.

«Ου φορέσεις Ugg», είπε χαριτολογώντας η Χάθαγουεϊ, περιγράφοντας έναν από τους άγραφους κανόνες του σκηνοθέτη. Ο Ντέιμον επιβεβαίωσε ότι ο Νόλαν δεν ήθελε τις συγκεκριμένες μπότες στα γυρίσματα, εκτιμώντας ότι για εκείνον συμβολίζουν τη χαλάρωση και την άνεση.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο ίδιος ο Κρίστοφερ Νόλαν επιβεβαίωσε την ιστορία σε συνέντευξή του στο «CBS Mornings». Όπως εξήγησε, τα Ugg λειτουργούν ως ένα έντονο «σημάδι της σύγχρονης εποχής» και μπορούσαν να αποσπάσουν τους ηθοποιούς από τον κόσμο που επιχειρούσε να δημιουργήσει μπροστά στην κάμερα.

Ο σκηνοθέτης παραδέχθηκε ότι σε ένα κινηματογραφικό πλατό υπάρχουν κάμερες, μικρόφωνα και δεκάδες τεχνικοί. Ωστόσο, ένα καθημερινό αντικείμενο που παραπέμπει άμεσα στη σύγχρονη ζωή μπορεί, όπως είπε, να διαταράξει την αίσθηση της πραγματικότητας που χρειάζονται οι ηθοποιοί.

Παρομοίασε, μάλιστα, την παρουσία των συγκεκριμένων παπουτσιών με κάποιον που τρώει πατατάκια λίγο έξω από το πλάνο. Πρόκειται για μικρές λεπτομέρειες που θυμίζουν στους συντελεστές ότι βρίσκονται στον πραγματικό κόσμο και όχι στο σύμπαν της ιστορίας.

«Θέλεις να παραμένεις μέσα στη στιγμή», ήταν η εξήγησή του. Διευκρίνισε πάντως ότι δεν έχει κάτι εναντίον της άνεσης που προσφέρουν τα Ugg, χαρακτηρίζοντάς τα «υπέροχα». Απλώς δεν τα ήθελε μέσα στο περιβάλλον των γυρισμάτων.

Η επιλογή αυτή συνδέεται με τη γενικότερη φιλοσοφία του Νόλαν. Στα πλατό του αποφεύγονται επίσης τα κινητά τηλέφωνα, ώστε η προσοχή ηθοποιών και συνεργείου να παραμένει επικεντρωμένη στη δουλειά. Η Λουπίτα Νιόνγκο έχει περιγράψει την ατμόσφαιρα στα γυρίσματά του ως ιδιαίτερα συγκεντρωμένη, με όλους παρόντες και έτοιμους να συμβάλουν στη σκηνή.

Η «Οδύσσεια» γυρίστηκε σε έξι χώρες και αποτελεί την πρώτη μεγάλου μήκους εμπορική ταινία που κινηματογραφήθηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Τα απαιτητικά γυρίσματα διήρκεσαν 91 ημέρες, ενώ χρησιμοποιήθηκαν περίπου δύο εκατομμύρια πόδια φιλμ.

Η εμμονή του Νόλαν με την κινηματογραφική βύθιση φαίνεται πως απέδωσε και εμπορικά. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της 27ης Ιουλίου, η ταινία έχει ξεπεράσει τα 639 εκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, συνεχίζοντας την ισχυρή πορεία της στις αίθουσες.