Φονική έκρηξη στα Εξαμίλια: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες- Νέα βίντεο καταγράφουν την καταστροφή

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε τη Δευτέρα σε εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας. Η προανάκριση διενεργείται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το οποίο διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η έκρηξη και ακολούθησε η καταστροφική πυρκαγιά.

Νέα βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης

Στο μεταξύ, νέα βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν καταγράφουν καρέ-καρέ τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης. Στα πλάνα διακρίνεται πυκνός μαύρος καπνός να υψώνεται από τις εγκαταστάσεις, ενώ μέσα σε ελάχιστα λεπτά οι φλόγες επεκτείνονται σε ολόκληρο το κτίριο, το οποίο τελικά καταστράφηκε ολοσχερώς.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια του δυστυχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ελληνικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των σεναρίων που ερευνώνται είναι το ενδεχόμενο η έκρηξη να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης σε σημείο κοντά σε εγκατάσταση υγραερίου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημο πόρισμα και η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.