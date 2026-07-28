Κεφαλονιά: Η δεύτερη ωραιότερη παραλία στον κόσμο κινδυνεύει από τον βυθό της

Το κρίσιμο εύρημα βρίσκεται στον βυθό

Η διεθνής αναγνώριση έφερε τη Φτέρη στο επίκεντρο του παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέροντος. Η παραλία της δυτικής Κεφαλονιάς βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας λίστας για το 2026, πίσω μόνο από την Entalula Beach των Φιλιππίνων. Μαζί με την προβολή, όμως, ήρθε και μια νέα πραγματικότητα: ολοένα περισσότερα θαλάσσια ταξί, ενοικιαζόμενα σκάφη, ταχύπλοα και ιστιοπλοϊκά καταφθάνουν καθημερινά στον μέχρι πρόσφατα απομονωμένο όρμο. Η επιτυχία της Φτέρης δημιουργεί πλέον μια περιβαλλοντική και διαχειριστική πίεση που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Τι δείχνει –και τι δεν αποδεικνύει– ο χάρτης

Στο στιγμιότυπο του MarineTraffic που εξέτασε το KefaloniaPress διακρίνεται πυκνή συγκέντρωση σκαφών μέσα στον όρμο και κατά μήκος της ακτογραμμής. Η εικόνα είναι ενδεικτική της έντασης που δέχεται η περιοχή, αλλά χρειάζεται να διαβαστεί με ακρίβεια. Δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι όλα τα σκάφη είναι αγκυροβολημένα, ούτε το ακριβές σημείο στο οποίο έχει πέσει κάθε άγκυρα, ούτε πόσο χρόνο παραμένει κάθε σκάφος, ούτε εάν τηρούνται οι αποστάσεις από τους λουομένους, ούτε εάν έχει ήδη προκληθεί περιβαλλοντική ζημιά. Παράλληλα, το MarineTraffic εμφανίζει μόνο τα σκάφη που διαθέτουν ενεργό πομπό AIS και των οποίων το σήμα λαμβάνεται από το σύστημα. Πολλά μικρά ταχύπλοα και ενοικιαζόμενα σκάφη που κινούνται καθημερινά προς τη Φτέρη δεν εμφανίζονται στον χάρτη. Η πραγματική κίνηση, επομένως, ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη από αυτήν που βλέπουμε στην οθόνη. Το κρίσιμο εύρημα βρίσκεται στον βυθό

Η έρευνα εντόπισε ένα ιδιαίτερα σημαντικό επιστημονικό στοιχείο. Στο επίσημο γεωχωρικό σύνολο δεδομένων «Seagrass Meadows in the Greek Seas», το οποίο δημιουργήθηκε με στοιχεία του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ και διατίθεται μέσω του EMODnet, έχει χαρτογραφηθεί θαλάσσιο λιβάδι στη ζώνη της Φτέρης. Η επιστημονική βάση δεν κατονομάζει το είδος στο συγκεκριμένο τοπικό πολύγωνο. Επισημαίνει, ωστόσο, ότι η Posidonia oceanica είναι μακράν το κυρίαρχο θαλάσσιο φανερόγαμο στις ελληνικές θάλασσες. Η λήψη αποκαλύπτει τη μορφολογία του βυθού

Σημαντική βοήθεια στην έρευνα προσφέρουν και εναέριες λήψεις της Φτέρης, τραβηγμένες στην αρχή της τουριστικής περιόδου. Χωρίς τη θερινή παρουσία δεκάδων σκαφών, διακρίνονται καθαρά εκτεταμένες σκοτεινές συστάδες θαλάσσιας βλάστησης, οι οποίες εναλλάσσονται με ανοιχτόχρωμες αμμώδεις ζώνες. Το αρχειακό βίντεο δεν καταγράφει αγκυροβολίες και δεν αποδεικνύει περιβαλλοντική ζημιά. Προσφέρει, όμως, μια καθαρή «ακτινογραφία» της έκτασης και της θέσης του λιβαδιού μέσα στον όρμο.