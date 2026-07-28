Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική, βρέθηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ίλιον

Η εκτεταμένη ιχνηλάτηση της διαδρομής των προϊόντων αποκάλυψε ότι ακατάλληλα σκευάσματα κρέατος είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων σε ολόκληρη την Αττική
Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της Περιφέρειας Αττικής, μετά από έλεγχο στον Δυτικό Τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική.
Πιο συγκεκριμένα, ο έλεγχος άρχισε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ίλιον.
Εκεί, οι ελεγκτές της Περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία, χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος.
Επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ.
Τα κλιμάκια της Περιφέρειας εντόπισαν και κατάσχεσαν στους ψυκτικούς θαλάμους 6.047 κιλά προϊόντων, τα οποία κρίθηκαν ως ακατάλληλα για διάθεση, καθώς δεν διέθεταν νόμιμη σήμανση ή έφεραν μη έγκυρους κωδικούς.
Ακολούθησε άμεση και εκτεταμένη ιχνηλάτηση της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε διακίνηση ακατάλληλων σκευασμάτων προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων, γεγονός που κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής σε έξι Περιφερειακές Ενότητες, καθώς και τον ΕΦΕΤ.
Οι νέοι έλεγχοι οδήγησαν στην κατάσχεση επιπλέον 151 κιλών προϊόντων, με τη συνολική ποσότητα κατασχεμένων κρεάτων να ανέρχεται σε 6,2 τόνους.
Σε εφαρμογή της προβλεπόμενης κατά νόμο διαδικασίας, οι εκθέσεις κατάσχεσης της ΔΑΟΚ Δυτικού Τομέα έχουν καταστεί οριστικές, ανέκκλητες και εκτελεστές, ενώ έχουν συγκροτηθεί και οι τριμελείς επιτροπές για την εξέταση της επιβολής διοικητικών κυρώσεων.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr