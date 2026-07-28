Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική, βρέθηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ίλιον

Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της Περιφέρειας Αττικής, μετά από έλεγχο στον Δυτικό Τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική.

Πιο συγκεκριμένα, ο έλεγχος άρχισε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ίλιον.

Εκεί, οι ελεγκτές της Περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία, χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος.

Επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ.

Τα κλιμάκια της Περιφέρειας εντόπισαν και κατάσχεσαν στους ψυκτικούς θαλάμους 6.047 κιλά προϊόντων, τα οποία κρίθηκαν ως ακατάλληλα για διάθεση, καθώς δεν διέθεταν νόμιμη σήμανση ή έφεραν μη έγκυρους κωδικούς.