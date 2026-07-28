Ζάκυνθος: Νεκρή 80χρονη λουόμενη στην παραλία Αλικανά

Τραγική κατάληξη είχε το μπάνιο μιας 80χρονης γυναίκας στη Ζάκυνθο, καθώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή του Αλικανά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το περιστατικό σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας. Η ηλικιωμένη ανασύρθηκε από τη θάλασσα και άμεσα της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Ζακύνθου, το οποίο διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στο Τμήμα Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της.







