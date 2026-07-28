Πάτρα: Επιχείρηση του «Ελληνικού FBI» στην Οβρυά- Χειροπέδες σε γνωστό όνομα της νύχτας

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των διωκτικών αρχών μετά τη σύλληψη γνωστού προσώπου που δραστηριοποιείται στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης στην Πάτρα, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε στην περιοχή της Οβρυάς με τη συνδρομή στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τα οποία μετέβησαν από την Αθήνα, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συλληφθείς είναι άτομο με πολυετή παρουσία στις αστυνομικές έρευνες.

Το όνομά του έχει κατά καιρούς συνδεθεί με υποθέσεις που αφορούν τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις Αρχές στο πλαίσιο δικογραφιών για ναρκωτικά και εκβιασμούς.

Παράλληλα, είχε βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών που ακολούθησαν το αιματηρό περιστατικό με τους πυροβολισμούς στην περιοχή του Σουλίου, στην Πάτρα, κατά το οποίο τραυματίστηκε ένας 22χρονος. Το συμβάν είχε σημειωθεί τον Απρίλιο, έπειτα από συμπλοκή μεταξύ ομάδας ατόμων, προκαλώντας ευρεία κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ., καθώς οι εμπλεκόμενοι φέρονταν να σχετίζονται με τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης.

Για εκείνη την υπόθεση είχαν ακολουθήσει συλλήψεις και οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες, ενώ οι έρευνες είχαν εστιάσει στις διασυνδέσεις των εμπλεκομένων.

Η νέα σύλληψη έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για πρόσωπο ιδιαίτερα γνωστό στην Πάτρα. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, εξετάζοντας όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και το ενδεχόμενο σύνδεσής της με άλλες υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη