Μητσιάς: Απήγγειλε αντί να τραγουδήσει τον «Γιάννη τον φονιά» – «Αίσχος» φώναζε το κοινό- ΒΙΝΤΕΟ

Από ένα απρόοπτο σημαδεύτηκε η συναυλία με τον Μανώλη Μητσιά σε τραγούδια του Νίκου Γκάτσου στο Δίον της Ημαθίας την Κυριακή καθώς, όπως ανακοινώθηκε από μικροφώνου, ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι, Γιώργος, δεν έδωσε την άδεια να παρουσιαστούν τραγούδια του μεγάλου στιχουργού σε μουσική του πατέρα του.

Αποτέλεσμα ήταν ο Μανώλης Μητσιάς, όπως είπε ο ίδιος, να υποχρεωθεί για πρώτη φορά στα 50 χρόνια που τραγουδάει το «Γιάννης ο φονιάς», να απαγγείλει το συγκεκριμένο τραγούδι.

Μιλώντας στο κοινό, η Αγαθή Δημητρούκα, διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος της συναυλίας, διάβασε το ηλεκτρονικό μήνυμα που έλαβε στις 3 Ιουλίου.

Στο μήνυμα ο εκπρόσωπος της πλευράς του Γιώργου Χατζιδάκι ανάφερε, μεταξύ άλλων, ότι «οι λόγοι έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι το έτος 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος για τον Μάνο Χατζιδάκι και στο πλαίσιο αυτό οι συναυλίες, οι παραστάσεις και γενικότερα οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με τη δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων του Μάνου Χατζιδάκι είναι απολύτως συγκεκριμένες και έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του κυρίου Γιώργου Χατζιδάκι».

Στο άκουσμα του μηνύματος κάποιοι από τους θεατές φώναξαν «αίσχος», με την κυρία Δημητρούκα να προσθέτει ότι «η εν λόγω απαγόρευση εστάλη με εξώδικο δήλωση στην παραγωγό εταιρεία της συναυλίας. Τα συμπεράσματα δικά σας».

«Τώρα θα ζήσουμε όλοι μια σπάνια στιγμή. Ο Μανώλης Μητσιάς δεν θα τραγουδήσει τον Γιάννη το φονιά αλλά θα τον απαγγείλει» με τον δημοφιλή τραγουδιστή να σημειώνει από την πλευρά του ότι «είναι πρώτη φορά μετά από το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι που δεν το τραγουδάω, το απαγγέλω».