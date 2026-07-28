Τραγωδία στις Ράχες Ηλείας: Η κόρη βρήκε νεκρό μέσα στην αποθήκη τον 63χρονο πατέρα της

Τον εντόπισε νεκρό μέσα στην αποθήκη του σπιτιού του
Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στις Ράχες του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων στην Ηλεία ο τραγικός θάνατος του 63χρονου Ρήγα Καγκούρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στην αποθήκη του σπιτιού του, χθες το μεσημέρι.
Το φρικτό θέαμα αντίκρισε πρώτη η ίδια του η κόρη, η οποία τον αναζητούσε, μπήκε στην αποθήκη και βρήκε τον πατέρα της πεσμένο στο έδαφος, μέσα σε λίμνη αίματος. Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές.
Ειδοποιήθηκαν αμέσως η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, όμως για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη αργά.
Το μοιραίο τραύμα στο χέρι
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, ο Ρήγας Καγκούρας έφερε σοβαρό τραύμα κοντά στον λαιμό του.
Το τραύμα φαίνεται πως προκάλεσε ακατάσχετη αιμορραγία, με τον 63χρονο να χάνει μεγάλη ποσότητα αίματος και τελικά να αφήνει την τελευταία του πνοή, χωρίς να μπορέσει να λάβει εγκαίρως βοήθεια.
Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει αποσαφηνιστεί με ποιον τρόπο τραυματίστηκε, ούτε ποια ακριβώς ώρα συνέβη το μοιραίο περιστατικό. Άγνωστο παραμένει επίσης για πόσο χρονικό διάστημα ο άνδρας βρισκόταν αιμόφυρτος και αβοήθητος μέσα στην αποθήκη.
Η κόρη του αντίκρισε την τραγωδία
Η πιο σκληρή πτυχή της υπόθεσης είναι το γεγονός ότι τον 63χρονο εντόπισε η ίδια του η κόρη.
Μπαίνοντας στον χώρο, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια εικόνα που δύσκολα μπορεί να χωρέσει ο ανθρώπινος νους. Τον πατέρα της πεσμένο στο πάτωμα, χωρίς τις αισθήσεις του και μέσα στα αίματα.
Παρά την άμεση κινητοποίηση, οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σπίτι δεν μπορούσαν πλέον να προσφέρουν καμία βοήθεια στον άτυχο άνδρα.
Εξονυχιστική έρευνα μέσα στην αποθήκη
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν τον χώρο και ξεκίνησαν τη συλλογή στοιχείων.
Λίγη ώρα αργότερα στις Ράχες έφτασε και ειδικό κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών από τον Πύργο. Οι άνδρες της Σήμανσης εξέτασαν προσεκτικά την αποθήκη, αναζητώντας κάθε εύρημα που θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις για το πώς προκλήθηκε το θανάσιμο τραύμα.
Οι Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 63χρονος, ενώ καθοριστικά αναμένεται να είναι και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
Βυθισμένο στο πένθος το χωριό
Η είδηση του τραγικού θανάτου του Ρήγα Καγκούρα διαδόθηκε γρήγορα στις Ράχες, προκαλώντας σοκ στους κατοίκους της μικρής κοινότητας.
Άνθρωποι που γνώριζαν τον 63χρονο αδυνατούν να πιστέψουν το κακό που συνέβη, ενώ η οικογένειά του καλείται να διαχειριστεί μια ανείπωτη απώλεια.
Η Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα, προκειμένου να φωτιστεί κάθε πτυχή αυτής της τραγωδίας και να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα που εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτά.
πηγη patrisnews
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