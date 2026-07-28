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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε βιντεοκλήση με τον Κρίστοφερ Νόλαν και τον συνεχάρη για την «Οδύσσεια»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε βιντεοκλήση ...

Όπως επισήμανε ο πρωθυπουργός, παραγωγές αυτού του βεληνεκούς λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας και τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το απόγευμα της Δευτέρας τηλεδιάσκεψη με τον πολυβραβευμένο Βρετανό σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, με αφορμή τη μεγάλη επιτυχία της ταινίας «Οδύσσεια».

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Κρίστοφερ Νόλαν για τη μεταφορά του ομηρικού έπους στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην ενίσχυση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό.

Όπως επισήμανε ο πρωθυπουργός, παραγωγές αυτού του βεληνεκούς λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας και τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία, αναδεικνύοντας τη διαχρονική αξία των ελληνικών έργων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ακόμη στη σημαντική εισπρακτική επιτυχία που καταγράφει η «Οδύσσεια», εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των γυρισμάτων της ταινίας πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην προβολή της χώρας διεθνώς.

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#tags Κυριάκος Μητσοτάκης Κρίστοφερ Νόλαν
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