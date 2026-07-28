Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η ΔΕΥΑΠ έκλεισε με έλλειμα

Την Παρασκευή 24 Ιουλίου συζητήθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2025 στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΠ. Τα αποτελέσματα έδειξαν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά την επιχείρηση να κινείται με αρνητικό πρόσημο.



Κατά το έτος 2025 το ελλειμματικό ανήλθε στο ποσό του 1.063.954,57€ Ήταν λιγότερα από το 2024 παρ’ όλα αυτά είχε σαν αποτέλεσμα να μην έχουμε διαχειριστική επάρκεια από την ΡΑΕΥ, με αποτέλεσμα η Επιχείρηση να μην μπορεί να ενταχθεί σε διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι διαπιστώσαμε έναν μικρό περιορισμό στα έξοδα, αλλά όμως για το μεγαλύτερο έξοδο που είναι η ενέργεια δεν έχουμε διακρίνει καμία προσπάθεια.



Είναι για ακόμα μία φορά η κομματική ιδεοληψία της δημοτικής αρχής να μην θέλει να ενταχθεί στις Ενεργειακές Κοινότητες. Σαν παράταξη το είχαμε επισημάνει και την προηγούμενη χρονιά, όπου και λοιδορηθήκαμε, αλλά και εφέτος.

Επιπρόσθετα θα μπορούσαν να αυξηθούν τα έσοδα από τις νέες συνδέσεις της αποχέτευσης, αλλά υπάρχει καθυστέρηση για διάφορους μη απρόβλεπτους λόγους.



Επί παραδείγματος για το αντλιοστάσιο που βρίσκεται στην παραλία Μποζαϊτίκων μέσα στο 2026 εγκρίθηκε απ’ ευθείας ανάθεση για Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, ενώ θα μπορούσε η υπηρεσία να την είχε ήδη έτοιμη και να είχαμε εξοικονομήσει και χρήμα αλλά και χρόνο.



Αυτή τακτική διοίκησης της Δημοτικής αρχής, είχε ως αποτέλεσμα να μετακυλήσει το έλλειμα της Επιχείρησης στον λαό της Πάτρας αυξάνοντας τα πάγια, και την τιμή του νερού σε κάποιες Κοινότητες.



Ο αρχαίος Στρατηγός Αλκιβιάδης είχε πει: «Το Διοικείν εστίν προβλέπειν» ας το έχει η δημοτική αρχή σαν πυξίδα, έστω, για το τελευταίο μισό της διοίκησής της.

Ιωάννης Αλεξόπουλος

Αναπλ. Μέλος ΔΣ ΔΕΥΑΠ