Ο Καρέτσας θα επιδιώξει να γίνει ο επόμενος ελληνικός... μύθος στη Γερμανία

Η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στη Μπορούσια Ντόρτμουντ δεν αποτελεί απλώς ακόμη μία μεγάλη μετακίνηση ενός Έλληνα ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό.

Αποτελεί τη συνέχεια μιας παράδοσης που έχει δημιουργηθεί εδώ και δεκαετίες στο γερμανικό ποδόσφαιρο, εκεί όπου αρκετοί Έλληνες κατάφεραν όχι μόνο να αγωνιστούν, αλλά και να γράψουν ιστορία.

Η Bundesliga υπήρξε διαχρονικά ένα πρωτάθλημα που ταίριαξε στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Από τη δεκαετία του '90 μέχρι σήμερα, ελληνικές παρουσίες ξεχώρισαν με τίτλους, προσωπικές διακρίσεις και ηγετικό ρόλο στις ομάδες τους.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, μπορεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας μας, αλλά θα πρέπει να ιδρώσει την... φανέλα! Ελληνες ποδοσφαιριστές έχουν πραγματοποιήσει τεράστιες καριέρες στη Γερμανία και το ίδιο θα επιδιώξει και ο νεαρός διεθνής.

Πρώτος ανάμεσα στους μεγάλους πρωταγωνιστές βρίσκεται ο Άγγελος Χαριστέας. Ο ήρωας του EURO 2004 είχε ήδη κατακτήσει τη Γερμανία με τη φανέλα της Βέρντερ Βρέμης, πανηγυρίζοντας το νταμπλ τη σεζόν 2003-04, όταν η ομάδα του πήρε το πρωτάθλημα όσο και το Κύπελλο Γερμανίας. Μέχρι σήμερα παραμένει ο μοναδικός Έλληνας που έχει στεφθεί πρωταθλητής.

Λίγα χρόνια αργότερα ήρθε ένα ακόμη ελληνικό ρεκόρ που δύσκολα θα ξεχαστεί. Ο Φάνης Γκέκας πραγματοποίησε μία ονειρική σεζόν με τη Μπόχουμ και το 2006-07 αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Bundesliga με 20 γκολ. Μέχρι και σήμερα είναι ο μοναδικός Έλληνας που έχει αναδειχθεί κορυφαίος σκόρερ στο κορυφαίο γερμανικό πρωτάθλημα.

Η ελληνική παρουσία συνεχίστηκε με τον Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος έγινε αρχηγός και σημείο αναφοράς της Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Με σχεδόν 200 συμμετοχές στη Bundesliga, θεωρείται ένας από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες που αγωνίστηκαν ποτέ στη Γερμανία.

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί και ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος. Ο διεθνής στόπερ φόρεσε τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ από το 2013 έως το 2018, κατέκτησε δύο Super Cup Γερμανίας και αγωνίστηκε σε τελικό Champions League, καθιερώνοντας το όνομά του ανάμεσα στους κορυφαίους αμυντικούς της Bundesliga εκείνης της εποχής.

Σημαντική ήταν και η πορεία του Κυριάκου Παπαδόπουλου, ο οποίος καθιερώθηκε από πολύ νεαρή ηλικία στη Σάλκε και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Λεβερκούζεν και Αμβούργο, ξεπερνώντας τις 150 συμμετοχές στη Bundesliga. Αντίστοιχα, ο Κώστας Σταφυλίδης κατάφερε να χτίσει μία μακρόχρονη καριέρα στο γερμανικό ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος σε τέσσερις διαφορετικούς συλλόγους της πρώτης κατηγορίας.

Τα τελευταία χρόνια τη σκυτάλη πήραν ποδοσφαιριστές όπως ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, ο Δημήτρης Γιαννούλης και ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, αποδεικνύοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να παράγει ποδοσφαιριστές που μπορούν να σταθούν στο υψηλότερο επίπεδο του γερμανικού ποδοσφαίρου.

ΑΠΕ