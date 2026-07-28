Τομ Κρουζ: Η κόρη του, Σούρι, άλλαξε επώνυμο

Η Σούρι Κρουζ διέκοψε και επίσημα τους δεσμούς με τον αποξενωμένο πατέρα της, Τομ Κρουζ

Η 20χρονη κόρη του Τομ Κρουζ και της Κέιτι Χολμς εγκατέλειψε νόμιμα το επώνυμο του διάσημου πατέρα της και άλλαξε το επώνυμό της σε Νοέλ, όπως αποκαλύπτει αποκλειστικά το Page Six.

Τα δημόσια αρχεία δείχνουν ότι η Σούρι εγγράφηκε στους εκλογικούς καταλόγους στην Πενσυλβάνια — όπου ζει σήμερα — τον Οκτώβριο του 2024, κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους των σπουδών της στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon.

Εγγράφηκε στην κομητεία Αλέγκενι ως Σούρι Νοέλ, που υποδηλώνει ότι αυτό είναι το νόμιμο όνομά της.

Τα δικαστήρια της Πενσυλβάνια επιβεβαίωσαν στο Page Six ότι οι κάτοικοι πρέπει να εγγραφούν για να ψηφίσουν χρησιμοποιώντας το νόμιμο όνομά τους.

Μπορούμε επίσης να επιβεβαιώσουμε ότι η Σούρι δεν υπέβαλε αίτημα αλλαγής ονόματος στην κομητεία Allegheny, γεγονός που υποδηλώνει ότι μπορεί να το έκανε στη Νέα Υόρκη πριν φύγει για το κολέγιο .

Πριν μετακομίσει στην Πενσυλβάνια, η Σούρι ζούσε με την 47χρονη μητέρα της, στη Νέα Υόρκη, όπου τα αιτήματα αλλαγής ονόματος είτε σφραγίζονται αυτόματα είτε σφραγίζονται κατόπιν αιτήματος.