Ο Ολυμπος στην Unesco: Το «στοίχημα» για τουρισμό 9 μηνών και πάνω από 500.000 επισκέπτες

Ένα νέο κεφάλαιο για την Πιερία ανοίγει η ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, με «στοίχημα» πλέον να μετατραπεί η διεθνής αναγνώριση σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης για την περιοχή που ήδη δέχεται κοντά στις 500.000 επισκέπτες το χρόνο έχει όμως μία πολύ μικρή σεζόν από 90 έως 120 ημέρες το χρόνο, όσο είναι η τουριστική περίοδος στην Πιερία.

«Είναι μια ιστορική στροφή για την Πιερία. Για πρώτη φορά, ο νομός μας αποκτά ένα πιστοποιητικό διεθνούς αναγνώρισης που μπορεί να μετατρέψει την τοπική οικονομία από εποχιακή σε βιώσιμη, από θερινή σε πολυετή, από περιφερειακή σε διεθνή», δηλώνει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, κ. Ηρακλής Τσιτλακίδης, προσθέτοντας ότι η τελευταία αυτή εξέλιξη δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για την προσέλκυση επισκεπτών όλο τον χρόνο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αναγνώριση του Ολύμπου από την UNESCO αποτελεί τη σημαντικότερη αναπτυξιακή ευκαιρία των τελευταίων δεκαετιών για την Πιερία, ωστόσο απαιτείται άμεσος σχεδιασμός ώστε να μην χαθεί η δυναμική που δημιουργείται. «Ήδη ο Όλυμπος δέχεται 500.000 επισκέπτες τον χρόνο. Με την ένταξη στην UNESCO, ο αριθμός θεωρούμε ότι θα… εκτοξευθεί και γι’ αυτό πρέπει να είμαστε έγκαιρα έτοιμοι».

Πρώτο βήμα, όπως αναφέρει, είναι η εκπόνηση ενός ενιαίου στρατηγικού σχεδίου με ορίζοντα το 2030, μέσα από τη συνεργασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των δήμων, του ΕΟΤ, των αρμόδιων φορέων και της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, με συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμους δείκτες: «Στόχευσή μας πρέπει να είναι η σύσταση Διαμνημονιακού Συντονιστικού Οργάνου με συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των Δήμων Δίου–Ολύμπου, Κατερίνης, Πύδνας Κολινδρού, των Επιμελητηρίων, του ΕΟΤ, της Δασικής Υπηρεσίας και του Φορέα Διαχείρισης, των επαγγελματικών φορέων κλπ. Στόχος: ένα ενιαίο, δεσμευτικό master plan με ορίζοντα τον 2030 — με μετρήσιμους δείκτες σε βάθος χρόνου».

Ο κ. Τσιτλακίδης επισημαίνει ότι η Πιερία δεν μπορεί να συνεχίσει να ζει 90-120 ημέρες τον χρόνο και στόχος θα πρέπει μέσα στην επόμενη πενταετία η σεζόν να επεκταθεί σταθερά από 4 σε 7–9 μήνες, μία ευκαιρία που δίνεται τώρα σε συνέχεια της απόφασης της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO να εγγράψει την «Ευρύτερη Περιοχή του Ολύμπου» στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Για τον σκοπό αυτό θα μπορούσε να δρομολογηθούν, μεταξύ άλλων, κινήσεις για εαρινά και φθινοπωρινά προγράμματα hiking/trekking με διαρκή σηματοδότηση, ψηφιακές εφαρμογές, πιστοποιημένους οδηγούς, για χειμερινό τουρισμό βουνού με αναβάθμιση των καταφυγίων και οργανωμένα δίκτυα δραστηριοτήτων, να υπάρξει η σύνδεση περιοχών (Δίον – Όλυμπος – Λιτόχωρο – Παραλία) σε ένα ενιαίο πακέτο εμπειρίας που θα περιλαμβάνει πολιτισμό, φύση αλλά και θάλασσα.

Στο πλαίσιο αυτό, στη σειρά πρωτοβουλιών που προτείνουν οι φορείς της περιοχής περιλαμβάνονται ενδεικτικά, σύστημα e-ticketing και ημερήσιου ορίου επισκεπτών σε ευαίσθητες ζώνες (Μύτικας, Εντρατία, Προφητής Ηλίας), εναλλακτικά μονοπάτια και αποσυμφόρηση από το μοναδικό πλήθος, ηλεκτρική σύνδεση Λιτοχώρου – Δίον με υπηρεσίες μεταφοράς λεωφορείων μέσω συχνών δρομολογίων (shuttle) για περιορισμό Ι.Χ. στη βάση του βουνού, χρηματοδότηση με αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω Interreg Balkans – Med, ΕΣΠΑ, προγραμμάτων UNESCO κ.ο.κ..

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις μικρομεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής, ζητώντας ειδικά προγράμματα χρηματοδότησης για την ενεργειακή και ποιοτική αναβάθμιση των μονάδων, ενίσχυση της ρευστότητας μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΤΕΠΙΧ, καθώς και την εξέταση μείωσης του ΦΠΑ στις ξενοδοχειακές υπηρεσίες.

Επιπλέον, «οι ξενοδόχοι της Πιερίας — μικρές και μεσαίες μονάδες είναι οικογενειακές επιχειρήσεις και είναι ο γνήσιος κορμός του τοπικού τουρισμού», επισημαίνει ο κ. Τσιτλακίδης, προτείνοντας πιο συγκεκριμένα να εξεταστεί η μείωση ΦΠΑ σε υπηρεσίες ξενοδοχείων κατά 2 μονάδες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, εφόσον το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές δυνατότητες.

Παράλληλα, όπως υποστηρίζουν οι φορείς της περιοχής, η διεθνής αναγνώριση του Ολύμπου θα πρέπει να συνοδευτεί από μία συντονισμένη καμπάνια προβολής του προορισμού στις βασικές αγορές του εξωτερικού, με ενιαίο brand «Olympus – Pieria».

«Το «brand Όλυμπος» είναι πλέον παγκόσμιο. Πρέπει να το αναγάγουμε σε πλεονέκτημα», όπως αναφέρουν σχετικά οι φορείς ζητώντας τώρα να υπάρξει συνεταιρική καμπάνια με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού με έμφαση τις αγορές της κεντρικής Ευρώπης, του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και των ΗΠΑ, με την παράλληλη χρήση σύγχρονων εργαλείων για τη δημιουργία ψηφιακού κέντρου επισκεπτών (Digital Visitor Center) στο Λιτόχωρο ως μία σύγχρονη πύλη πληροφορίας, κρατήσεων, εμπειρίας αλλά και τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις σε ετήσια βάση κάτω από την ενιαία ομπρέλα του «Olympus – Pieria».

Με την ένταξη του Ολύμπου, η Ελλάδα αριθμεί πλέον 21 μνημεία στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ο Όλυμπος αποτελεί το τρίτο μικτό αγαθό της χώρας, μετά τα Μετέωρα και το Άγιον Όρος.



Πηγή: Newmoney.gr