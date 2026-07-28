Πάτρα: Έχασε περισσότερα από 90.000 ευρώ σε απάτη με δήθεν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα

Μία ακόμη υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα βρίσκεται στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ., ύστερα από καταγγελία πολίτη από την Πάτρα, ο οποίος φέρεται να έχασε περισσότερα από 90.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο παθών δημιούργησε πριν από περίπου επτά μήνες λογαριασμό σε διαδικτυακή πλατφόρμα που παρουσιαζόταν ως αξιόπιστη υπηρεσία επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. Πιστεύοντας ότι τα χρήματά του επενδύονταν και απέφεραν υψηλές αποδόσεις, κατέθετε σταδιακά μεγάλα χρηματικά ποσά.

Η απάτη αποκαλύφθηκε όταν επιχείρησε να προχωρήσει σε ανάληψη των χρημάτων του. Τότε, οι διαχειριστές της πλατφόρμας φέρονται να του ζήτησαν να καταβάλει επιπλέον χρηματικά ποσά, επικαλούμενοι φόρους, προμήθειες και έξοδα αποδέσμευσης των κεφαλαίων, προκειμένου –όπως ισχυρίζονταν– να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Η απαίτηση αυτή προκάλεσε τις υποψίες του άνδρα, ο οποίος αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα οργανωμένης απάτης και προσέφυγε άμεσα στην Ελληνική Αστυνομία, καταγγέλλοντας το περιστατικό.

Η ΕΛ.ΑΣ. διερευνά την υπόθεση, ενώ απευθύνει εκ νέου έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν δέχονται προτάσεις για διαδικτυακές επενδύσεις που υπόσχονται εύκολα και υψηλά κέρδη. Οι αρχές επισημαίνουν ότι οι απατεώνες χρησιμοποιούν συχνά το πρόσχημα πρόσθετων χρεώσεων, φόρων ή τελών, προκειμένου να αποσπάσουν ακόμη περισσότερα χρήματα από τα θύματά τους, χωρίς φυσικά να αποδίδουν ποτέ τα υποτιθέμενα κέρδη.