Σύρος: Κινητά και ηλεκτρονικές συσκευές θα δώσουν απαντήσεις για τον θάνατο της 42χρονης

Νέα δεδομένα έρχονται στο προσκήνιο σχετικά με τον θάνατο της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο, καθώς τη Δευτέρα δόθηκαν στη δημοσιότητα τόσο η ιατροδικαστική έκθεση όσο και εικόνες από κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται έξω από το σπίτι.

Πλέον, το μεγάλο ερώτημα που παραμένει ανοιχτό αφορά το κίνητρο που οδήγησε στον θάνατο της 42χρονης στη Σύρο, με τις Αρχές να αναμένουν ότι η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου θα συμπληρώσει το παζλ της υπόθεσης και θα δώσει τις απαραίτητες απαντήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως αιτία θανάτου της 42χρονης στη Σύρο ήταν οι κακώσεις στον θώρακα από νύσσον και τέμνον όργανο. Η 42χρονη φέρεται να δέχθηκε ένα και μοναδικό χτύπημα, το οποίο αποδείχθηκε μοιραίο, καθώς προκάλεσε διάτρηση του πνεύμονα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το τραύμα προήλθε από μαχαίρι.

Σε βάρος του 41χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ δίωξη για συνέργεια έχει ασκηθεί και στη 30χρονη σύζυγό του. Και οι δύο έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα Τρίτη (28.7.26). Στο σπίτι του ζευγαριού εντοπίστηκαν δύο μαχαίρια διαφορετικού μεγέθους και εξετάζεται ποιο από αυτά χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό και ποιο φέρεται να είχε μαζί της η 42χρονη. Κατά τις έρευνες βρέθηκαν ακόμη πάνω από 10.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και καραμπίνες και εκατοντάδες φυσίγγια, στοιχεία που έχουν κατασχεθεί και εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Την ίδια ώρα, φωτογραφίες από κάμερες ασφαλείας δείχνουν την 42χρονη έξω από το σπίτι, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, ενώ σε επόμενα στιγμιότυπα εμφανίζεται να απομακρύνεται τρέχοντας και να ακολουθείται από το ζευγάρι. Σε μία από τις εικόνες ο 41χρονος φαίνεται να την καταδιώκει κρατώντας μία καρέκλα.

Το κρίσιμο ζήτημα που εξακολουθεί να απασχολεί τους ερευνητές είναι τι προηγήθηκε μέσα στο σπίτι και ποιο ήταν το πραγματικό κίνητρο της συνάντησης που κατέληξε στη δολοφονία.

Το ζευγάρι υποστηρίζει ότι η 42χρονη είχε μεταβεί στην οικία τους με σκοπό να τους ληστέψει, ισχυρισμός που, σύμφωνα με πληροφορίες, απορρίπτεται από το στενό περιβάλλον της διασώστριας, καθώς η 42χρονη φορούσε το παντελόνι με τα ανακλαστικά της εργασίας της, χτύπησε το κουδούνι και επιπλέον όλα έγιναν μέρα μεσημέρι.

Οι έρευνες πλέον επικεντρώνονται στην άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και στην ανάλυση των επικοινωνιών των εμπλεκομένων, καθώς οι Αρχές εξετάζουν να βρουν αν υπήρχε οποιαδήποτε προηγούμενη επικοινωνία ή σχέση μεταξύ των εμπλεκομένων, αλλά και αν υπάρχουν άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τα κίνητρα της υπόθεσης, ενδεχομένως στο ιστορικό αναζητήσεων της 42χρονης.