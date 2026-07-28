Καιρός: Ισχυροί άνεμοι, αφρικανική σκόνη και θερμοκρασία στους 39 βαθμούς Κελσίου

Με υψηλές θερμοκρασίες που θα αγγίξουν ακόμα και τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενισχυμένους βόρειους ανέμους έως 7 μποφόρ – τοπικά ακόμα και 8 μποφόρ – στο Αιγαίο και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα κυλήσει ο καιρός των επόμενων ημερών σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Ο καιρός την Τρίτη (28.7.26) θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές σύντομες μπόρες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς, ενώ κατά τόπους στα δυτικά και νότια θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη η θερμοκρασία θα φτάσει στους 39 βαθμούς Κελσίου.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους ανέμους, καθώς θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, όμως σταδιακά στα πελάγη θα ενισχυθούν στα 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση από τις βραδινές ώρες.

Συνεχίζεται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία θα επηρεάσει σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, μέχρι το βράδυ η ατμόσφαιρα ενδέχεται να παρουσιάσει βελτίωση, ωστόσο το θερμό κύμα θα διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες.

Αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης αναμένονται κυρίως σε:

Στερεά Ελλάδα

Αττική

Πελοπόννησο

Κρήτη

Νησιά Ιονίου

Κυκλάδες

Δωδεκάνησα

Οριακά επιβαρυμένη ποιότητα αέρα ενδέχεται να καταγραφεί κατά τόπους στη νότια Πελοπόννησο, τη Λακωνία, τη Μεσσηνία, την Αχαΐα και το Άργος, με τις τρέχουσες προγνώσεις να δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος της σκόνης θα παραμείνει σε υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας, περιορίζοντας την επίδραση στις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων κοντά στο έδαφος.

Η μεταφορά της αφρικανικής σκόνης αναμένεται να εξασθενήσει σταδιακά από την Τετάρτη, καθώς θα αλλάξει η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην περιοχή.

Δείτε την πορεία του καιρού από την εφαρμογή Windy: