Κορινθία: Στο «μικροσκόπιο» τα κενά ασφαλείας στο εργοστάσιο μετά την φονική έκρηξη

Το βίντεο ντοκουμέντο και οι συλλήψεις

Ένας εργαζόμενος 67 χρόνων είναι το θύμα της έκρηξης και της φωτιάς που σημειώθηκε τη Δευτέρα (27.07.2026) στα Εξαμίλια Κορινθίας με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός στην περιοχή. Πέρα από τον 67χρονο άνδρα, ακόμα ένας άνδρας τραυματίστηκε από την φωτιά στο εργοστάσιο, χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή του. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως η έκρηξη και συνεπώς και η φωτιά προκλήθηκαν από εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης που έκανε το θύμα, δίπλα σε παροχή αερίου. Οι αρχές εξετάζουν το ρόλο που έπαιξαν οι μεγάλες ποσότητες αλκοόλ στο σημείο καθώς στο χώρο γίνονταν παραγωγή ξυδιού. Συγκεκριμένα προσπαθούν να διαπιστώσουν αν οι εργασίες αυτές πυροδότησαν ένα εκρηκτικό μείγμα από αναθυμιάσεις μέσα σε δεξαμενή χωρητικότητας 13 τόνων.

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Ταυτόχρονα, εξετάζουν και τα μέτρα ασφαλείας του εργοστασίου καθώς δεν προέβλεψαν τη φονική έκρηξη με αποτέλεσμα να κοστίσει τη ζωή στον εργαζόμενο. Πηγές της Πυροσβεστικής κάνουν ειδική μνεία στα αλλεπάλληλα περιστατικά σε χώρους επιχειρήσεων απευθύνοντας αυστηρή σύσταση προς τους ιδιοκτήτες, τους υπευθύνους ασφαλείας και τους εργαζομένους να τηρούν απαρέγκλιτα τους προβλεπόμενους κανόνες ασφάλειας και πυροπροστασίας και να μην προβαίνουν σε εργασίες ή ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά. Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου όπως επίσης ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης.

Εξετάζονται για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η έκρηξη και αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Πυροσβέστες βρήκαν την απανθρακωμένη σορό

Η τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας όταν ο 67χρονος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης στο εργοστάσιο. Εκείνη τη στιγμή εντός εργοστασίου βρίσκονταν και τέσσερις ακόμα εργαζόμενοι, που πρόλαβαν να βγουν την τελευταία στιγμή. Ο 67χρονος δεν τα κατάφερε να βγει από τις εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να βρεθεί απανθρακωμένος από τους πυροσβέστες κατά την αυτοψία στο χώρο. Από την έκρηξη και τη φωτιά ελαφρά εγκαύματα υπέστη ένας 37χρονος όπου βρισκόταν σε παρακείμενο σπίτι.