Αναβάλλεται για το 2027 η δημοσιοποίηση της λίστας των μεγαλοοφειλετών

Για τον Φεβρουάριο του 2027 αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της λίστας των μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει μία νέα ευκαιρία στους φορολογούμενους με «κόκκινα» χρέη να αξιοποιήσουν τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων και να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους πριν τα στοιχεία τους δοθούν στη δημοσιότητα.

Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι να αυξηθούν οι εισπράξεις από τη νέα ρύθμιση, καθώς το πραγματικό ζητούμενο δεν είναι η δημοσιοποίηση των ονομάτων, αλλά η

είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Κανονικά, ο κατάλογος με τα ονόματα των μεγαλοοφειλετών θα έπρεπε να είχε αναρτηθεί στις 30 Ιουνίου στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ.

Ωστόσο, η ενεργοποίηση της νέας ρύθμισης άλλαξε τον σχεδιασμό, μεταθέτοντας τη δημοσιοποίηση για τις αρχές του 2027. Η εξέλιξη αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα με βασικές ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 150.000 ευρώ προς την Εφορία ή τον e-ΕΦΚΑ, οι οποίες παραμένουν ανεξόφλητες για περισσότερο από έναν χρόνο, και ανοίγει ένα νέο «παράθυρο» για όσους μπορούν να ενταχθούν στις 72 δόσεις και να αποφύγουν τη συμπερίληψή τους στη λίστα.

Με κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιου για τη Φορολογική Πολιτική, Δημήτρη Μαρκόπουλου, και της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννας Ευθυμίου, η δημοσιοποίηση της λίστας αναβάλλεται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2027, προκειμένου να δοθεί χρόνος στους οφειλέτες που πληρούν τις προϋποθέσεις να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη που βεβαιώθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η νέα ρύθμιση αφορά οφειλές που δημιουργήθηκαν και βεβαιώθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 για να υποβάλουν την αίτησή τους. Όσοι ενταχθούν στη ρύθμιση και τηρήσουν κανονικά τους όρους της δεν θα συμπεριληφθούν στη λίστα που θα δημοσιοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2027.

Για να υπαχθεί κάποιος στη ρύθμιση, οι οφειλές δεν θα πρέπει να βρίσκονταν σε ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου 2026, ούτε να έχουν ενταχθεί σε άλλη διαδικασία τακτοποίησης. Παράλληλα, ο οφειλέτης θα πρέπει να έχει υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας και να μην έχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Η ρύθμιση ενεργοποιείται με την καταβολή της πρώτης δόσης μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης, ενώ το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης ανέρχεται στα 30 ευρώ. Η συνεπής εξυπηρέτησή της εξασφαλίζει φορολογική ενημερότητα, αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης και ποινικών διώξεων, ενώ χάνεται, μεταξύ άλλων, εάν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες δόσεις ή δημιουργηθούν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν θα τακτοποιηθούν εγκαίρως.

Οι λίστες που αναρτά η ΑΑΔΕ είναι κοινές για οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, τα τελωνεία και τον e-ΕΦΚΑ. Για τα φυσικά πρόσωπα δημοσιοποιούνται ο ΑΦΜ, το ονοματεπώνυμο, το όνομα του πατέρα και το ύψος της βασικής οφειλής, ενώ για τα νομικά πρόσωπα αναρτώνται ο ΑΦΜ, η επωνυμία, η έδρα και τα στοιχεία των οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ακόμη και μετά τη δημοσιοποίηση, η νομοθεσία προβλέπει δυνατότητα διόρθωσης ή διαγραφής της εγγραφής σε περίπτωση εξόφλησης της οφειλής ή για άλλον νόμιμο λόγο.

Για την ώρα, η προσοχή του οικονομικού επιτελείου στρέφεται στον αριθμό των μεγαλοοφειλετών που θα αξιοποιήσουν το «παράθυρο» των 72 δόσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα οποία επεξεργάστηκε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, 10.379 φορολογούμενοι χρωστούν στην Εφορία περισσότερα από 86,537 δισ. ευρώ, δηλαδή πάνω από 1 εκατ. ευρώ ο καθένας κατά μέσο όρο, σε σύνολο ληξιπρόθεσμων οφειλών που ανέρχεται σε 114,57 δισ. ευρώ.

Η εικόνα δείχνει ότι το πρόβλημα παραμένει ιδιαίτερα συγκεντρωμένο στους μεγάλους οφειλέτες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μόλις το 0,6% των οφειλετών συγκεντρώνει πάνω από το 80% του συνολικού ληξιπρόθεσμου χρέους, γεγονός που εξηγεί γιατί η ΑΑΔΕ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Παράλληλα, μόλις το 6,83% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου των 79 δισ. ευρώ βρίσκεται σήμερα σε καθεστώς ρύθμισης, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 5,39 δισ. ευρώ. Το υψηλότερο ποσοστό ρυθμισμένων οφειλών καταγράφεται σε χρέη από 10.001 έως 100.000 ευρώ, ενώ στα πολύ μεγάλα χρέη – άνω των 50.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και άνω των 300.000 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα – η συμμετοχή στις ρυθμίσεις παραμένει αισθητά χαμηλότερη, στοιχείο που εξηγεί γιατί το οικονομικό επιτελείο επιδιώκει να αξιοποιήσει τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων πριν ενεργοποιήσει τη δημοσιοποίηση των ονομάτων.