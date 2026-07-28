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Πάτρα: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Αβραμόπουλο που σκοτώθηκε στο τροχαίο της Κανελλοπούλου

Πάτρα: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον ...

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν τον 50χρονο δημοτικό υπάλληλο που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα της Κυριακής

Το τελευταίο «αντίο» λένε σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον Γιώργο Αβραμόπουλο, τον 50χρονο δημοτικό υπάλληλο που έχασε τη ζωή του στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στην οδό Κανελλοπούλου, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι, από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ψαροφαίου, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.

Ο εκλιπών εργαζόταν επί σειρά ετών στον Δήμο Πατρέων ως χειριστής στον ΧΥΤΑ Ξερόλακκας και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους συναδέλφους και στους ανθρώπους που τον γνώριζαν. Πίσω του αφήνει τη σύζυγό του Λεμονιά, τη μικρή τους κόρη, τους γονείς, τα αδέλφια και τους υπόλοιπους οικείους του, οι οποίοι θα τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο Δυστύχημα Οδός Κανελλοπούλου
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