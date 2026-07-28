Αγρίνιο: Εικόνες καταστροφής από φωτιά σε μονάδα επεξεργασίας ελιών- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Στο φως της ημέρας αποκαλύφθηκε το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η πυρκαγιά , η οποία εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε επιχείρηση επεξεργασίας ελιών στην εθνική οδο Αντιρρίου- Αγρινίου.

Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις της μονάδας, με τις πρώτες εικόνες να καταγράφουν το μεγάλο πλήγμα που υπέστη η επιχείρηση.

Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς, αποτρέποντας την περαιτέρω επέκτασή της.

Μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς δεν έχουν γίνει γνωστά, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε το περιστατικό.

Οι έρευνες συνεχίζονται, την ώρα που γίνεται η πλήρης καταγραφή των ζημιών και η αποτίμηση των συνεπειών για τη λειτουργία της επιχείρησης.