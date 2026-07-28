Είναι μια αγαπημένη συνταγή της ιταλικής κουζίνας, που οι περισσότεροι από εμάς δοκιμάζουμε συχνά πυκνά στο σπίτι μας.

Πόσο σωστά τη φτιάχνουμε όμως; Εδώ έρχεται η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου να δώσει την απάντηση.

Η γνωστή σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Χαμογέλα και πάλι! και μας έδειξε μια συνταγή για αυθεντική καρμπονάρα.

Τα υλικά

300 γρ. σπαγγέτι μπουκατίνι ή φετουτσίνι

100 γρ. guanciale

Λίγο ελαιόλαδο ή βουτυρο

1 σκελ. σκόρδο

2 ολόφρεσκα αυγά + 2 κρόκους προαιρετικά

60 γρ. παρμεζάνα και πεκορίνο ανάμεικτα

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό

Η διαδικασία