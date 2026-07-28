Μια συνταγή που «φωνάζει» Ιταλία
Είναι μια αγαπημένη συνταγή της ιταλικής κουζίνας, που οι περισσότεροι από εμάς δοκιμάζουμε συχνά πυκνά στο σπίτι μας.
Πόσο σωστά τη φτιάχνουμε όμως; Εδώ έρχεται η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου να δώσει την απάντηση.
Η γνωστή σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Χαμογέλα και πάλι! και μας έδειξε μια συνταγή για αυθεντική καρμπονάρα.
Τα υλικά
300 γρ. σπαγγέτι μπουκατίνι ή φετουτσίνι
100 γρ. guanciale
Λίγο ελαιόλαδο ή βουτυρο
1 σκελ. σκόρδο
2 ολόφρεσκα αυγά + 2 κρόκους προαιρετικά
60 γρ. παρμεζάνα και πεκορίνο ανάμεικτα
Αλάτι
Πιπέρι φρεσκοτριμμένο
Λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό
Η διαδικασία
- Βράζουμε τα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό μέχρι να γίνουν al dente και κρατάμε 1 φλιτζάνι από το νερό τους.
- Σε ένα τηγάνι ζεσταίνουμε ελαιόλαδο και ροδίζουμε το guanciale για 5 λεπτά μέχρι να γίνει τραγανό.
- Προσθέτουμε μία σκελίδα σκόρδο σπασμένη για 1–2 λεπτά για άρωμα και μετά την αφαιρούμε.
Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αυγά με το μισό τριμμένο τυρί. Προσθέτουμε λίγο από το νερό των ζυμαρικών και αλατοπιπερώνουμε.
- Επαναφέρουμε το τηγάνι σε χαμηλή φωτιά, προσθέτουμε τα ζυμαρικά μαζί με το guanciale και, αν χρειάζεται, λίγο ακόμα νερό για πιο κρεμώδη υφή.
- Προσθέτουμε λίγο βούτυρο ή ελαιόλαδο και ανακατεύουμε καλά για να αρωματιστούν τα ζυμαρικά.
- Απομακρύνουμε το τηγάνι από τη φωτιά και ρίχνουμε το μείγμα των αυγών με το τυρί, ανακατεύοντας γρήγορα με τσιμπίδα ώστε να δέσει η σάλτσα.
- Προσθέτουμε το υπόλοιπο τυρί και ψιλοκομμένο μαϊντανό. Ανακατεύουμε καλά και σερβίρουμε αμέσως.
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