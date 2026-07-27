Λαγοκέφαλος περίπου 50 εκατοστών στις ακτές του Ηρακλείου- ΒΙΝΤΕΟ

Έναν λαγοκέφαλο ιδιαίτερα μεγάλων διαστάσεων έβγαλε με το καλάμι του ερασιτέχνης ψαράς σε παραλία του Ηρακλείου Κρήτης.

Το ψάρι, το μήκος του οποίου έφτανε περίπου το μισό μέτρο, μεταφέρθηκε στη στεριά και μετρήθηκε με μεζούρα. Οι εικόνες και το βίντεο από την ασυνήθιστη ψαριά αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, προκαλώντας εντύπωση λόγω του μεγέθους του.

Η ακριβής παραλία στην οποία αλιεύθηκε δεν έχει γνωστοποιηθεί. Το περιστατικό σημειώθηκε, πάντως, σε σημείο κοντά στην ακτή, όπου κινούνται καθημερινά λουόμενοι.

Η παρουσία του λαγοκέφαλου στις κρητικές ακτές δεν αποτελεί νέο φαινόμενο. Τον Ιούνιο είχαν καταγραφεί περίπου δέκα άτομα του είδους σε ρηχά νερά της Αμμουδάρας, ενώ η Περιφέρεια Κρήτης έχει ζητήσει την άμεση ενεργοποίηση πιλοτικού προγράμματος για τον περιορισμό του πληθυσμού του.

Ο λαγοκέφαλος, με την επιστημονική ονομασία Lagocephalus sceleratus, πέρασε από την Ερυθρά Θάλασσα στη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ. Στην Ελλάδα καταγράφηκε για πρώτη φορά το 2005 και σήμερα συναντάται σχεδόν σε όλες τις ελληνικές θάλασσες.

Πρόκειται για ένα χωροκατακτητικό είδος με υψηλή προσαρμοστικότητα και λίγους γνωστούς θηρευτές. Ανταγωνίζεται τα ντόπια ψάρια για τροφή, καταναλώνει εμπορικά αλιεύματα και, χάρη στα ισχυρά δόντια του, μπορεί να προκαλέσει μεγάλες ζημιές σε δίχτυα, πετονιές και άλλα αλιευτικά εργαλεία.

Δεν πρέπει να καταναλώνεται

Οι ιστοί του λαγοκέφαλου περιέχουν τετροδοτοξίνη, μια εξαιρετικά ισχυρή νευροτοξίνη για την οποία δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Η κατανάλωση του ψαριού απαγορεύεται, καθώς μπορεί να προκαλέσει βαριά δηλητηρίαση, ακόμη και να αποβεί μοιραία.

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών συνιστά ψυχραιμία και προσοχή, επισημαίνοντας ότι οι πολίτες δεν πρέπει να πλησιάζουν, να αγγίζουν, να ταΐζουν ή να προκαλούν την άγρια θαλάσσια πανίδα. Εάν ο χειρισμός ενός λαγοκέφαλου είναι απολύτως αναγκαίος, πρέπει να γίνεται μόνο με ειδικά, χοντρά γάντια.

Οι επιστήμονες διευκρινίζουν παράλληλα ότι η παρουσία του είδους κοντά σε ακτές δεν πρέπει να οδηγεί σε υπερβολή ή αδικαιολόγητο πανικό. Χρειάζεται, όμως, ενημέρωση και ιδιαίτερη προσοχή από λουόμενους και ερασιτέχνες αλιείς.