Γλυφάδα: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράδοση της χειροβομβίδας στον 30χρονο Αιγύπτιο

Τη στιγμή κατά την οποία ο 30χρονος Αιγύπτιος παραλαμβάνει από 27χρονο Έλληνα τη χειροβομβίδα που επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί σε σχεδιαζόμενη επίθεση καταγράφει βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα.

Στο οπτικό υλικό αποτυπώνεται η σύντομη συνάντηση των δύο ανδρών στη Γλυφάδα και η παράδοση του αντικειμένου μέσα στο οποίο είχε κρυφτεί η χειροβομβίδα. Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος παρακολουθούσαν ήδη διακριτικά τις κινήσεις του 30χρονου και επενέβησαν αμέσως μετά την παραλαβή.

Ο Αιγύπτιος ακινητοποιήθηκε πριν προλάβει να εισέλθει στον σταθμό του Μετρό στο Ελληνικό. Στην κατοχή του εντοπίστηκε μία λειτουργική χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, κρυμμένη μέσα σε αντικείμενο που έμοιαζε με χάρτινο ποτήρι και ασφαλισμένη με δεματικό καλωδίων.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, πιθανός στόχος της σχεδιαζόμενης επίθεσης ήταν η κατοικία του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Η συγκεκριμένη πληροφορία, πάντως, δεν προσδιορίζεται στην επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η οποία αναφέρεται γενικά σε σημείο της Αττικής.

Η εντολή από τις φυλακές

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οργανωτικό ρόλο φέρεται να είχε ένας 31χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Διαβατών.

Ο 31χρονος φέρεται να έδωσε στον 30χρονο οδηγίες για τη συνάντησή του με τον 27χρονο Έλληνα, την παραλαβή της χειροβομβίδας και, στη συνέχεια, την τοποθέτηση ή τη ρίψη της σε συγκεκριμένο σημείο.

Κατά την έρευνα στο κελί του βρέθηκε κινητό τηλέφωνο, το οποίο εξετάζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή οδηγιών και τον συντονισμό της σχεδιαζόμενης επίθεσης.

Στα κινητά των εμπλεκομένων φέρεται να έχουν εντοπιστεί ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο και γεωγραφικά στίγματα. Τα ψηφιακά ευρήματα αναλύονται για να εξακριβωθούν οι επαφές τους και οι κινήσεις που είχαν προηγηθεί.

Η αμοιβή των 2.500 ευρώ

Ο 30χρονος φέρεται να είχε συμφωνήσει να λάβει συνολικά 2.500 ευρώ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πήρε 500 ευρώ ως προκαταβολή, ενώ τα υπόλοιπα 2.000 ευρώ θα του καταβάλλονταν μετά την πραγματοποίηση της επίθεσης.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και άλλο πρόσωπο, Έλληνας κρατούμενος, ο οποίος εξετάζεται ως πιθανός αρχικός εντολέας. Φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με πρόσωπα τα οποία είχαν μπει στο στόχαστρο και να ανέθεσε στον 31χρονο κρατούμενο τον συντονισμό της επίθεσης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στους πιθανούς στόχους περιλαμβάνονταν ο Ισίδωρος Ντογιάκος, ένας αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., δύο δημοσιογράφοι και ένας σωφρονιστικός υπάλληλος.

Παράλληλα, ερευνάται ο ρόλος μη ταυτοποιημένου αλλοδαπού που φέρεται να χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «Dragon» σε κρυπτογραφημένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων.

Αναζητείται ο 27χρονος

Ο 27χρονος Έλληνας, ο οποίος φέρεται να παρέδωσε τη χειροβομβίδα, έχει περιληφθεί στη δικογραφία και αναζητείται. Κατά πληροφορίες, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Σε κατοικία στην οποία είχε μεταβεί νωρίτερα εντοπίστηκαν περίστροφο με φυσίγγια, χρηματικό ποσό 4.410 ευρώ, κινητά τηλέφωνα και πακέτα τηλεφωνικών συνδέσεων.