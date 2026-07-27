Μεταγραφική κίνηση υψηλού επιπέδου από την Παναχαϊκή με Τομ Φαν Βέερτ

Μία μεταγραφή με ισχυρό αποτύπωμα για τα δεδομένα της Γ’ Εθνικής βρίσκεται στην τελική ευθεία για την Παναχαϊκή, η οποία είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Τομ Φαν Βέερτ.

Ο έμπειρος Ολλανδός επιθετικός βρίσκεται ήδη στην Πάτρα και παρακολούθησε την πρώτη προπόνηση των «κοκκινόμαυρων», παρουσία και του εκπροσώπου του, Τάσου Παπαδόπουλου. Οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν καταλήξει σε συμφωνία και απομένει πλέον η επίσημη ανακοίνωση από την Παναχαϊκή.

Η παρουσία του Φαν Βέερτ στην αχαϊκή πρωτεύουσα αποτελεί την τελευταία εξέλιξη στην υπόθεση και επιβεβαιώνει ότι η μεταγραφή έχει μπει στην τελική της ευθεία.

Ο 36χρονος φορ έμεινε ελεύθερος από τον Ατρόμητο, στον οποίο αγωνίστηκε τις δύο προηγούμενες σεζόν. Συνολικά κατέγραψε 50 συμμετοχές με την ομάδα του Περιστερίου, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ και δίνοντας δύο ασίστ. Κατά την τελευταία αγωνιστική περίοδο είχε 24 επίσημες εμφανίσεις και ένα τέρμα.

Ο Φαν Βέερτ είναι ιδιαίτερα γνώριμος στο ελληνικό κοινό. Πριν από τον Ατρόμητο είχε αγωνιστεί στην ΑΕΚ, με την οποία κατέκτησε το νταμπλ, σημειώνοντας επτά γκολ σε 24 συμμετοχές. Η πιο παραγωγική παρουσία του στην Ελλάδα καταγράφηκε στον Βόλο, όπου πέτυχε 18 γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ σε 37 παιχνίδια.

Εφόσον ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία, η Παναχαϊκή θα προσθέσει στο ρόστερ της έναν ποδοσφαιριστή με σημαντική εμπειρία από τη Super League και αποδεδειγμένη επαφή με τα δίχτυα. Παράλληλα, θα στείλει σαφές μήνυμα για τις προθέσεις της ενόψει της νέας σεζόν και τον στόχο της επιστροφής στη Super League 2.

Η επικείμενη απόκτηση του Ολλανδού αναμένεται να αποτελέσει τη 13η θερινή μεταγραφική κίνηση των «κοκκινόμαυρων», οι οποίοι έχουν ήδη ενισχυθεί, μεταξύ άλλων, με τον έμπειρο μεσοεπιθετικό Αντίλ Ναμπί.