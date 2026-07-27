Γιάννης Στάνκογλου: Η κοινή φωτογραφία με τη 17χρονη κόρη του, Φοίβη

Μια προσωπική ανάρτηση για τα 17α γενέθλια της κόρης του, Φοίβης, έκανε ο Γιάννης Στάνκογλου στον λογαριασμό του στο Instagram.

Ο ηθοποιός δημοσίευσε ένα πρόσφατο στιγμιότυπο στο οποίο πατέρας και κόρη ποζάρουν αγκαλιασμένοι δίπλα στη θάλασσα. Η Φοίβη κρατά ένα μικρό μπουκέτο λουλούδια, ενώ ο Γιάννης Στάνκογλου συνόδευσε τη φωτογραφία με τη φράση «Only seventeen».

Σε δεύτερη ανάρτηση επέλεξε μια παλαιότερη εικόνα της κόρης του από τα παιδικά της χρόνια και έγραψε: «Τόση αγάπη πού να χωρέσει…; Χρόνια πολλά κατσαριδάκι μου… Σε λατρεύω!!!».

Ο Γιάννης Στάνκογλου έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τη Φοίβη και τον Φίλιππο, από τον γάμο του με τη σκηνοθέτρια και σεναριογράφο Αλίκη Δανέζη Κνούτσεν.

Ο γνωστός ηθοποιός έχει αναφερθεί αρκετές φορές στη σημασία που έχει για εκείνον η πατρότητα. Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε χαρακτηρίσει τον ρόλο του πατέρα ως τον σημαντικότερο και ωραιότερο της ζωής του, τονίζοντας ότι τα παιδιά του αποτελούν πηγή χαράς και ενέργειας.