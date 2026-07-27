Στη Γερμανία συνεχίζει τη μάχη του το 2χρονο που ανασύρθηκε από πισίνα στα Χανιά

Στη Γερμανία μεταφέρθηκε διασωληνωμένο το δίχρονο αγοράκι που είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικίας στον Καβρό, στον Δήμο Αποκορώνου Χανίων.

Η αεροδιακομιδή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα με ειδική πτήση, έπειτα από απόφαση των γονέων του, προκειμένου το παιδί να συνεχίσει τη νοσηλεία του στη χώρα καταγωγής του. Μέχρι την αναχώρησή του νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Η κατάσταση της υγείας του εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται σοβαρή. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, όσο βρισκόταν στο ΠΑΓΝΗ παρέμενε διασωληνωμένο και δεν είχε επιχειρηθεί η αφύπνισή του. Οι γιατροί παρακολουθούσαν στενά τη νευρολογική του εικόνα, καθώς ο βασικός προβληματισμός αφορά τις πιθανές επιπτώσεις από την παραμονή του κάτω από το νερό. Δεν φαινόταν, πάντως, να υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, όταν το παιδί εντοπίστηκε στον πυθμένα της πισίνας του σπιτιού όπου διέμενε με την οικογένειά του. Οι γονείς του εκτιμούν ότι έμεινε μέσα στο νερό για περίπου δύο έως τρία λεπτά.

Καθοριστική ήταν η άμεση αντίδραση της μητέρας του, η οποία είναι γιατρός. Μαζί με τον πατέρα ανέσυραν το αγοράκι και η ίδια άρχισε αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, καταφέρνοντας να επαναφέρει την αναπνοή του πριν από τη διακομιδή του.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου σταθεροποιήθηκε και διασωληνώθηκε. Στη συνέχεια διακομίστηκε στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, πριν αναχωρήσει για τη Γερμανία για τη συνέχιση της νοσηλείας του.