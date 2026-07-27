Marseaux: «Έχω βάλει φίλτρο στο τι κρατάω και τι πετάω από τα social media»

Για τη σχέση της με τα social media, τα αρνητικά σχόλια αλλά και το ενδεχόμενο μιας νέας προσπάθειας στη Eurovision μίλησε η Marseaux, το πρωί της Δευτέρας 27 Ιουλίου, στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Η νεαρή τραγουδίστρια εξήγησε ότι έχει μάθει να φιλτράρει όσα γράφονται για εκείνη και, προκειμένου να προστατεύει τον εαυτό της, αποφεύγει να διαβάζει τα περισσότερα σχόλια.

«Δεν θεωρώ ότι είμαι και τόσο διάσημη. Νιώθω πως κάποια μέσα πλέον έχουν γίνει αρκετά τοξικά, οπότε έχω καταφέρει κάπως και έχω βάλει ένα φίλτρο για το τι κρατάω και το τι πετάω», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, η συνειδητή αποχή από τα κακεντρεχή σχόλια αποτελεί για εκείνη έναν τρόπο διαχείρισης της διαδικτυακής έκθεσης.

«Εννοείται πως τα πιο πολλά σχόλια δεν τα διαβάζω καν. Δεν γίνεται. Αφού ξέρεις ότι θα δεις κάτι κακεντρεχές, άστο, μην το διαβάσεις καθόλου», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι τα social media αποτελούν σημαντικό μέσο προβολής για τους νέους δημιουργούς, επισημαίνοντας όμως ότι η υπερπληροφόρηση δυσκολεύει το κοινό να ξεχωρίσει τις νέες κυκλοφορίες. Εξέφρασε, πάντως, την πεποίθηση ότι ένα καλό και αληθινό τραγούδι θα καταφέρει τελικά να φτάσει στο κατάλληλο κοινό.

Μιλώντας για τους νέους καλλιτέχνες, υπογράμμισε ότι χρειάζονται προσήλωση και αγάπη για τη μουσική, προειδοποιώντας πως η αναζήτηση της πρόσκαιρης διαδικτυακής επιτυχίας δεν εξασφαλίζει διάρκεια.

«Να μην το κάνει απλά για να γίνει viral, γιατί τώρα είμαστε σε μία εποχή που σκάνε κάποια πυροτεχνήματα και μετά ξεφουσκώνουν», σημείωσε.

Η Marseaux ξεκαθάρισε ακόμη ότι δεν αισθάνεται την ανάγκη να κυκλοφορεί διαρκώς νέα τραγούδια μόνο και μόνο για να παραμένει στην επικαιρότητα. Όπως είπε, προτιμά να δημιουργεί με βάση όσα αισθάνεται και την έμπνευση της στιγμής.

Αναφερόμενη στη Eurovision, δήλωσε ότι η συμμετοχή στον διαγωνισμό εξακολουθεί να βρίσκεται στα όνειρα και στα μελλοντικά της σχέδια. Δεν σκέφτεται μια άμεση επιστροφή στον εθνικό τελικό, ωστόσο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσπαθήσει ξανά.

«Πιστεύω ότι θα ξαναδήλωνα συμμετοχή, όχι άμεσα, αλλά κάποια στιγμή θα το ξαναπροσπαθούσα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη συνταγή επιτυχίας στον διαγωνισμό, καθώς στο παρελθόν έχουν επικρατήσει τόσο μπαλάντες όσο και χορευτικά τραγούδια.

Τέλος, αναφέρθηκε στο νέο καλοκαιρινό τραγούδι της, «Γρανίτα Λεμόνι», για το οποίο ετοιμάζεται και βιντεοκλίπ.