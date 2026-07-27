Δικαστικό έγγραφο αποδόθηκε λανθασμένα στον 6χρονο γιο του Ζαραλίκου

Ανακριβής ισχυρισμός για τον ανήλικο γιο του Χριστόφορου Ζαραλίκου διακινήθηκε τις τελευταίες ημέρες στην πλατφόρμα Χ, με αφορμή δικαστικό έγγραφο που αφορούσε διαφορετικό πρόσωπο.

Συγκεκριμένα, λογαριασμός της πλατφόρμας δημοσίευσε έγγραφο Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, στο οποίο εμφανιζόταν το όνομα «Γεώργιος Ζαραλίκος». Ο συντάκτης της ανάρτησης αναρωτήθηκε εάν επρόκειτο για τον γιο του κωμικού και ισχυρίστηκε ότι είχε διωχθεί για ενδοοικογενειακή βία.

Όπως προέκυψε, όμως, το δικαστικό έγγραφο αφορούσε ενήλικο που δεν έχει σχέση με το παιδί του Χριστόφορου Ζαραλίκου. Ο γιος του καλλιτέχνη είναι σχεδόν έξι ετών και πρόκειται να φοιτήσει για πρώτη φορά στο δημοτικό σχολείο.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση δεν είναι πλέον διαθέσιμη στον λογαριασμό από τον οποίο δημοσιεύθηκε, ωστόσο είχε ήδη αναπαραχθεί και σχολιαστεί από άλλους χρήστες του Χ.

Ο Χριστόφορος Ζαραλίκος απάντησε δημόσια με ανάρτησή του, χρησιμοποιώντας χιουμοριστικό ύφος και κάνοντας αναφορά στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

«Εγώ ως κηδεμόνας ξέρω πως φέτος θα του κάνουμε τα γενέθλια στην Ευελπίδων. Οι προσκλήσεις θα σας έρθουν στο σπίτι», έγραψε μεταξύ άλλων.