Λάκης Λαζόπουλος για Πάρο: «Οδηγούμαστε στη Μυκονοποίηση και στην απαξίωση του νησιού»

Τον κώδωνα του κινδύνου για την πορεία της τουριστικής ανάπτυξης στην Πάρο κρούει ο Λάκης Λαζόπουλος, υποστηρίζοντας ότι το κυκλαδίτικο νησί οδηγείται με γρήγορους ρυθμούς σε «Μυκονοποίηση».

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης, ο οποίος διατηρεί εδώ και χρόνια στενούς δεσμούς με την Πάρο, περιγράφει μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια εικόνα έντονης τουριστικής και οικοδομικής πίεσης. Αναγνωρίζει ότι η επισκεψιμότητα έχει αυξηθεί, τα καταστήματα δουλεύουν και η εστίαση έχει αναβαθμιστεί, εκτιμά όμως ότι η ανάπτυξη χωρίς όρια μπορεί μακροπρόθεσμα να υποβαθμίσει τον χαρακτήρα του νησιού.

«Αυτή η Πάρος βάζει σοβαρή υποψηφιότητα στην απαξίωσή της, σε όχι πολλά χρόνια από τώρα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην αύξηση των ξαπλωστρών στις παραλίες και στις κινητοποιήσεις των κατοίκων για την ελεύθερη πρόσβαση στις ακτές. Υπενθυμίζεται ότι το λεγόμενο «Κίνημα της Πετσέτας» απέκτησε πανελλαδική διάσταση το καλοκαίρι του 2023, έχοντας ως αφετηρία την Πάρο και τις αντιδράσεις για την κατάληψη μεγάλων τμημάτων παραλιών από επιχειρήσεις.

Ο Λάκης Λαζόπουλος επικεντρώνεται επίσης στην Τρυπητή, όπου, όπως υποστηρίζει, παρατηρείται μεγάλη εξάπλωση ξαπλωστρών, παρά τις αντιδράσεις κατοίκων.

Παράλληλα, εκφράζει την αντίθεσή του σε μεγάλα οικοδομικά έργα σε κορυφές και πλαγιές του νησιού. Αναφέρεται ειδικότερα σε σχεδιαζόμενη ξενοδοχειακή ανάπτυξη πάνω από τις Κολυμπήθρες, εκτιμώντας ότι θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το ήδη πιεσμένο οδικό δίκτυο.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσει την αυξημένη ακτοπλοϊκή κίνηση και την επέκταση του αεροδρομίου, προειδοποιώντας ότι η συσσώρευση νέων υποδομών και επισκεπτών χωρίς αντίστοιχο σχεδιασμό μπορεί να προκαλέσει σοβαρή κυκλοφοριακή συμφόρηση.

«Μπήγονται βαθιά τα θεμέλια της Μυκονοποίησης της Πάρου και της διάλυσης της μαγείας της Νάουσας», γράφει, υποστηρίζοντας ότι ο γνωστός οικισμός μετατρέπεται σταδιακά σε «ένα παζάρι βοής».

Ο ηθοποιός ξεκαθαρίζει ότι δεν τάσσεται εναντίον της ανάπτυξης, την οποία χαρακτηρίζει θεμιτή και αναγκαία για το νησί. Θέτει, ωστόσο, ζήτημα ορίων, υποδομών και προστασίας του φυσικού τοπίου και της κυκλαδίτικης ταυτότητας.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, χρησιμοποιεί μια χαρακτηριστική παρομοίωση: «Αυτοκίνητο που έχει μόνο γκάζι, μοιραία θα συναντήσει τον τοίχο του χρόνου».