Οι φωτιές ξεπερνούν τις δυνάμεις της Ευρώπης- Στα όριά του ο μηχανισμός πυρόσβεσης

Στα όριά του φτάνει ο ευρωπαϊκός μηχανισμός αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, καθώς οι μεγάλες και ταυτόχρονες εστίες σε Γαλλία και Ισπανία εξαντλούν τις εθνικές δυνάμεις και περιορίζουν τις διαθέσιμες εφεδρείες σε ολόκληρη την ήπειρο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου ότι οι πυρκαγιές εξαπλώνονται πλέον με ταχύτητα που υπερβαίνει τις επιχειρησιακές δυνατότητες των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, περισσότερα από 80.000 εκτάρια έχουν καεί στην Ισπανία και πάνω από 42.000 στη Γαλλία, ενώ συνολικά περισσότεροι από 320.000 άνθρωποι έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Ενδεικτική της έντασης του φαινομένου είναι η εικόνα από πρόσφατη πυρκαγιά στην Ισπανία: το μέτωπο κινήθηκε με ταχύτητα περίπου έξι χιλιομέτρων την ώρα, όταν οι επίγειες δυνάμεις μπορούσαν να προχωρούν στη γραμμή κατάσβεσης με ρυθμό μόλις 300 μέτρων την ώρα.

Στη νοτιοδυτική Γαλλία, η τεράστια πυρκαγιά στην περιοχή της Ζιρόντ, κοντά στο Μπορντό, σταμάτησε προσωρινά να επεκτείνεται, χωρίς ωστόσο να θεωρείται ελεγχόμενη. Χιλιάδες πυροσβέστες παραμένουν στο πεδίο, καθώς η αναμενόμενη νέα άνοδος της θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει αναζωπυρώσεις.

Αντίστοιχα δραματική είναι η κατάσταση στην Ισπανία, όπου η φωτιά στην επαρχία Άβιλα έχει λάβει ιστορικές διαστάσεις, ενώ μεγάλα μέτωπα έχουν εκδηλωθεί και κοντά στη Μαδρίτη και τη Βαλένθια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργοποίησε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, διαθέτοντας στη Γαλλία επτά πυροσβεστικά αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα. Στην Ισπανία κατευθύνθηκαν έξι αεροσκάφη και τρεις επίγειες ομάδες δασοπυρόσβεσης, ενώ αναμένονται επιπλέον μέσα από τη Γερμανία και την Τουρκία. Στις δύο χώρες έχουν διατεθεί και πέντε πυροσβεστικά αεροσκάφη από τον Καναδά.

Για τη θερινή περίοδο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει σε ετοιμότητα 22 αεροσκάφη, πέντε ελικόπτερα και 777 πυροσβέστες από 14 χώρες. Ωστόσο, η ταυτόχρονη εκδήλωση μεγάλων πυρκαγιών δεν επιτρέπει την απεριόριστη μεταφορά μέσων, καθώς τα περισσότερα αεροσκάφη ανήκουν στα κράτη-μέλη, τα οποία οφείλουν να διατηρούν δυνάμεις για την προστασία της δικής τους επικράτειας.

Παράλληλα, κάθε διαθέσιμο εναέριο μέσο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις πυρκαγιές, καθώς η μορφολογία του εδάφους, οι καιρικές συνθήκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε μετώπου επιβάλλουν διαφορετικές επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Η φετινή αντιπυρική περίοδος άρχισε ασυνήθιστα νωρίς, με την πρώτη ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού ήδη από τα τέλη Απριλίου. Στελέχη της Επιτροπής εκτιμούν ότι μπορεί να διαρκέσει έως τον Οκτώβριο ή ακόμη και τον Νοέμβριο.

Οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν μόνιμο ευρωπαϊκό στόλο με 12 αεροσκάφη Canadair και πέντε ελικόπτερα. Οι παραδόσεις, όμως, δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν από το 2030, με αποτέλεσμα η Ευρώπη να παραμένει για αρκετά ακόμη καλοκαίρια εξαρτημένη από τα εθνικά μέσα.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η αύξηση των αεροσκαφών δεν αρκεί από μόνη της. Ζητούμενο παραμένει η πρόληψη, με καλύτερη διαχείριση των δασών, απομάκρυνση εύφλεκτης βλάστησης και προσαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η πρόβλεψη ότι, έπειτα από τα διαδοχικά κύματα ζέστης που έχουν αποξηράνει τη βλάστηση στη νότια Ευρώπη, οι συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς θα επεκταθούν προς την Ελλάδα. Η εξέλιξη αυτή αυξάνει την ανάγκη διατήρησης ισχυρών εγχώριων εφεδρειών, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ευρωπαϊκός μηχανισμός καλείται ήδη να ανταποκριθεί σε πολλαπλές κρίσεις.