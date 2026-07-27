Πάτρα: Ζέστη και αφρικανική σκόνη την Τρίτη- Οριακή επιβάρυνση του αέρα

Νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης επηρεάζει τη χώρα, με την Αχαΐα να βρίσκεται ανάμεσα στις περιοχές όπου το φαινόμενο αναμένεται να γίνει περισσότερο αισθητό την Τρίτη 28 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα του AtmoHub, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες στην Ανατολική Μεσόγειο ευνοούν τη μεταφορά αέριων μαζών με αυξημένο φορτίο ερημικής σκόνης από τη Βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα.

Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις αναμένονται την Τρίτη, κυρίως στη Στερεά Ελλάδα, την Αττική, την Πελοπόννησο, την Κρήτη, τα νησιά του Ιονίου, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Στην Αχαΐα, το φορτίο σκόνης προβλέπεται ότι θα επηρεάσει παροδικά και τα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων ενδέχεται να κινηθούν κοντά στα 50 μg/m³, με αποτέλεσμα η ποιότητα του αέρα να καταστεί κατά διαστήματα οριακά επιβαρυμένη.

Η εικόνα αυτή αφορά και την Πάτρα, χωρίς ωστόσο τα διαθέσιμα στοιχεία να παραπέμπουν, μέχρι στιγμής, σε ιδιαίτερα έντονο επεισόδιο. Το μεγαλύτερο μέρος της σκόνης εκτιμάται ότι θα παραμείνει στα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα, περιορίζοντας την επίδρασή της κοντά στο έδαφος.

Την ίδια ώρα, στην Αχαΐα αναμένονται ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες. Συνολικά στη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα ο υδράργυρος προβλέπεται να πλησιάσει κατά τόπους τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας έναν συνδυασμό ζέστης και αφρικανικής σκόνης.

Το επεισόδιο εκτιμάται ότι θα αρχίσει να εξασθενεί σταδιακά την Τετάρτη 29 Ιουλίου, καθώς θα μεταβληθεί η ατμοσφαιρική κυκλοφορία.

Οι πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ιδιαίτερα όσοι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα, καλούνται να παρακολουθούν την εξέλιξη της ποιότητας του αέρα και να περιορίσουν την έντονη δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους εφόσον διαπιστωθεί αυξημένη συγκέντρωση σωματιδίων.