Ο Καρέτσας κάνει το μεγάλο άλμα: Συμφωνία -ρεκόρ για τη μετακίνησή του στην Bundesliga

Μπροστά στο σημαντικότερο βήμα της έως τώρα καριέρας του βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, καθώς η Μπορούσια Ντόρτμουντ κατέληξε σε συμφωνία με τη Γκενκ για την απόκτηση του 18χρονου Έλληνα διεθνούς.

Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα, έπειτα από νέα συνάντηση των ανθρώπων των δύο συλλόγων στο Βέλγιο. Σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sports, η Ντόρτμουντ θα καταβάλει 30 εκατ. ευρώ ως σταθερό ποσό και ακόμη 2 εκατ. ευρώ μέσω μπόνους που θεωρούνται εφικτά.

Άλλα δημοσιεύματα ανεβάζουν τη συνολική αξία της συμφωνίας στα 33 εκατ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, η Γκενκ διατηρεί και ποσοστό από ενδεχόμενη μελλοντική πώληση του ποδοσφαιριστή.

Η συμφωνία αποτελεί οικονομικό ρεκόρ για τον βελγικό σύλλογο, ενώ κατατάσσει τον Καρέτσα ανάμεσα στις ακριβότερες μεταγραφικές επενδύσεις στην ιστορία της Ντόρτμουντ. Με βάση τα ποσά που μεταδίδουν τα γερμανικά μέσα, πρόκειται για τη δεύτερη ακριβότερη αγορά των Βεστφαλών, πίσω από εκείνη του Ουσμάν Ντεμπελέ από τη Ρεν.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός έχει συμφωνήσει επί της αρχής για συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2031. Πριν ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή, αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Οι Βεστφαλοί είχαν αναδείξει τον Καρέτσα σε βασικό μεταγραφικό στόχο τους για τη θέση πίσω από τον επιθετικό. Ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Όλε Μπουκ, μετέβη στο Βέλγιο και χειρίστηκε τις τελικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες οδήγησαν στη συμφωνία.

Για τον 18χρονο είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον και η Μίλαν, ωστόσο ο ίδιος φέρεται να είχε επιλέξει τη Ντόρτμουντ, με την οποία είχε συμφωνήσει εδώ και αρκετές ημέρες στους βασικούς όρους της συνεργασίας του.

Ο Καρέτσας γεννήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2007 στο Βέλγιο και δεσμευόταν με τη Γκενκ μέχρι το 2029. Παρά τη δυνατότητα να εκπροσωπήσει τη χώρα γέννησής του, επέλεξε την Εθνική Ελλάδας και εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα της νέας γενιάς του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο κατέγραψε 49 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη Γκενκ, με απολογισμό τρία γκολ και 14 ασίστ. Η τεχνική του κατάρτιση, η ταχύτητα και η ικανότητά του να δημιουργεί φάσεις τον έφεραν στο στόχαστρο μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Η επικείμενη μετακίνησή του στην Bundesliga επιβεβαιώνει τη ραγδαία άνοδό του και του δίνει την ευκαιρία να εξελιχθεί σε έναν σύλλογο με ισχυρή παράδοση στην ανάδειξη νεαρών ποδοσφαιριστών.