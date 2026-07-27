Τέσσερις νέες προσθήκες στην Παναχαϊκή * Ξεκίνησε η προετοιμασία

Η Παναχαϊκή ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Αργύρη Κρυκίδη, για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Ήταν η πρώτη από τις τέσσερις σχετικά που έκανε τη Δευτερα (27/7). Αναλυτικά:

Ο 17χρονος (25/08/2008) αγωνίζεται ως τερματοφύλακας. Πραγματοποίησε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στον Αγροτικό Αστέρα. Ακολούθησε ο Άρης Θεσσαλονίκης, με τη φανέλα του οποίου αγωνίστηκε στο Πρωτάθλημα της Super League 1 Κ15 και στη συνέχεια ο Καμπανιακός με τον οποίο αγωνίστηκε στο Πρωτάθλημα της Super League 2 Κ19. Την περασμένη σεζόν, σε ηλικία μόλις 17 ετών, πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο αγωνιζόμενος απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα για το Πρωτάθλημα της Super League 2. Η οικογένεια της Παναχαϊκής καλωσορίζει τον Αργύρη και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με την κοκκινόμαυρη φανέλα.

* Η Παναχαϊκή ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Δημήτρη Σελλά, για την αγωνιστική περίοδο 2026-27! Ο 19χρονος (09/02/2007) αγωνίζεται ως ακραίος αμυντικός. Πραγματοποίησε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στην ακαδημία του ΠΑΟΚ Κέρκυρας. Σε ηλικία 11 ετών, εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη με τον οποίο αγωνίστηκε στις αντίστοιχες ηλικιακές κατηγορίες καθώς και στο Πρωτάθλημα της Super League Κ15. Από το καλοκαίρι του 2023, αγωνιζόταν με τη φανέλα της ΑΕΚ στα Πρωταθλήματα της Super League 1 Κ17 & Κ19. Η οικογένεια της Παναχαϊκής καλωσορίζει τον Δημήτρη και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με την κοκκινόμαυρη φανέλα.

Η Παναχαϊκή ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Λάζαρο Μαυρουδή, για την αγωνιστική περίοδο 2026-27! Ο 19χρονος (11/01/2007) αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός. Πραγματοποίησε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στην ακαδημία και το ανδρικό τμήμα του ΠΑΣ Φλώρινα. Ακολούθησε ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης, με τη φανέλα του οποίου αγωνίστηκε στο Πρωτάθλημα της Super League 2 Κ17 & Κ19, όπου και στέφθηκε Πρωταθλητής Ελλάδας την περασμένη σεζόν. Η οικογένεια της Παναχαϊκής καλωσορίζει τον Λάζαρο και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με την κοκκινόμαυρη φανέλα.

Η Παναχαϊκή ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Θάνο Παπατόλιο, για την αγωνιστική περίοδο 2026-27! Ο 32χρονος (14/07/1994) αμυντικός μέσος επιστρέφει στον σύλλογο έπειτα από τη σεζόν 2024/25. Πραγματοποίησε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στον Πιερικό. Μετράει 302 συμμετοχές σε Super League 2 και Κύπελλο Ελλάδας. Έχει αγωνισθεί σε ΟΦΗ, Καλαμάτα, Πιερικό, Αχαρναϊκό, Διαγόρα Ρόδου, Εθνικό Νέου Κεραμιδίου και Απόλλων Καλαμαριάς με τον οποίο την περασμένη σεζόν κατάφερε να πάρει την άνοδο στην ανώτερη κατηγορία, μετρώντας 31 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας. Η οικογένεια της Παναχαϊκής καλωσορίζει τον Θάνο και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με την κοκκινόμαυρη φανέλα.

Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

Η πρώτη προπόνηση έγινε το απόγευμα της Δευτέρας μπροστα σε πολύ κόσμο στο Γήπεδο της Παναχαϊκής στην Αγυιά και μετείχαν εκτός των τεσσάρων νεοαποκτηθέντων ακόμα οι: Βασίλης Σούλης, Στάθης Βασιλούδης, Αντίλ Ναμπί, Νίκος Ιωαννίδης, Ανδρέας Βασιλόγιαννης, Γιώργος Μουστακόπουλος, Χαράλαμπος Φιρινίδης, Κωνσταντίνος Βολάκης, Θανάσης Κωστανάσιος, Δημήτρης Πατάπης, Βαγγέλης Μάντζας, Γρηγόρης Νιφορόπουλος, Αμαριλίντο Καμπεράι, Θόδωρος Γεωργόπουλος, Χαράλαμπος Σταθόπουλος, Θόδωρος Γεωργόπουλος, Αντώνης Μπούρδος, Νίκος Δαραμούσκας, Χριστόφορος Παπαευθυμίου, Αμαρίλντο Καμπεράι.