Συνταγματική Αναθεώρηση χωρίς συναίνεση: Καμία διάταξη δεν πήρε 180 ψήφους

Χωρίς την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Και οι 33 προτεινόμενες διατάξεις ξεπέρασαν το όριο των 151 ψήφων και παραμένουν στη διαδικασία, ωστόσο καμία δεν έφθασε τις 180. Οι θετικές ψήφοι κυμάνθηκαν από 158 έως 161, γεγονός που αποτυπώνει την απουσία ευρύτερης πολιτικής συναίνεσης.

Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 294 από τους συνολικά 297 βουλευτές, μαζί με όσους ψήφισαν επιστολικά. Η διαδικασία θα επαναληφθεί στις 27 Αυγούστου, οπότε θα οριστικοποιηθεί ποιες διατάξεις θα παραπεμφθούν στην επόμενη, Αναθεωρητική Βουλή.

Το αποτέλεσμα έχει ιδιαίτερη θεσμική σημασία. Σύμφωνα με το άρθρο 110 του Συντάγματος, εάν μία διάταξη συγκεντρώσει τουλάχιστον 180 ψήφους στην παρούσα, προτείνουσα Βουλή, μπορεί να αναθεωρηθεί από την επόμενη με 151 ψήφους. Αν, αντίθετα, εγκριθεί τώρα με πλειοψηφία από 151 έως 179 βουλευτές, θα χρειαστεί τουλάχιστον 180 ψήφους στην επόμενη Βουλή για να αλλάξει το περιεχόμενό της.

Με τα σημερινά δεδομένα, επομένως, καμία από τις προτεινόμενες αλλαγές δεν δίνεται «εν λευκώ» στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία που θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές. Για να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε αναθεώρηση θα απαιτηθούν συναινέσεις και συνεργασίες μεταξύ περισσότερων πολιτικών δυνάμεων.

Μεταξύ των βασικών διατάξεων που εγκρίθηκαν ήταν το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών, το οποίο έλαβε 159 «ναι», 95 «όχι» και 40 «παρών».

Με 159 θετικές ψήφους εγκρίθηκε και η πρόταση για το άρθρο 90, σχετικά με τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Καταγράφηκαν επίσης 93 «όχι» και 42 «παρών».

Το άρθρο 103, που αφορά την αξιολόγηση και τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, συγκέντρωσε 161 ψήφους υπέρ και 133 κατά. Πρόκειται για μία από τις διατάξεις που βρέθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η πρόταση για μία και μοναδική εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας συγκέντρωσε 158 «ναι», 135 «όχι» και ένα «παρών». Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Ντόρα Μπακογιάννη διαφοροποιήθηκε από την κομματική γραμμή της ΝΔ και επέλεξε το «παρών», έχοντας ήδη εκφράσει επιφυλάξεις κατά τη συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή.

Στις προτάσεις που παραμένουν στη διαδικασία περιλαμβάνονται ακόμη η συνταγματική αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη, η κρατική μέριμνα για προσιτή στέγη, η επιστολική ψήφος για εκλογείς εντός Ελλάδας, οι αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση, η προστασία του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η στάση του ΠΑΣΟΚ αποδείχθηκε καθοριστική για τη μη επίτευξη των 180 ψήφων, καθώς το κόμμα δεν υπερψήφισε τις κυβερνητικές προτάσεις ακόμη και σε διατάξεις για τις οποίες έχει παρουσιάσει δικές του προτάσεις αναθεώρησης. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση αντάλλαξαν κατηγορίες για την αποτυχία διαμόρφωσης συναινέσεων.

Το επόμενο κρίσιμο κοινοβουλευτικό ραντεβού έχει οριστεί για τις 27 Αυγούστου. Στη δεύτερη ψηφοφορία θα συμμετάσχουν μόνο οι διατάξεις που πέρασαν τώρα το όριο των 151 ψήφων και το αποτέλεσμα θα καθορίσει οριστικά το πεδίο της επόμενης Αναθεωρητικής Βουλής.