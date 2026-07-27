Εξαμίλια Κορινθίας: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη φονική έκρηξη- Τρεις συλλήψεις

Τη στιγμή της ισχυρότατης έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας ξιδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας καταγράφει νέο βίντεο-ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Στα πλάνα αποτυπώνεται η σφοδρότητα της έκρηξης, η οποία συγκλόνισε την ευρύτερη περιοχή το μεσημέρι της Δευτέρας. Αμέσως μετά, πυκνοί καπνοί υψώνονται πάνω από τις εγκαταστάσεις, όπου εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά.

Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ο άνδρας που εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης στον χώρο του εργοστασίου. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, πρόκειται για 67χρονο και όχι για 25χρονο, όπως είχε αρχικά μεταδοθεί.

Η σορός του εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, μέσα στις κατεστραμμένες εγκαταστάσεις.

Η έκρηξη ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση

Ο κρότος έγινε αντιληπτός σε απόσταση μεγαλύτερη των δέκα χιλιομέτρων, ενώ το ωστικό κύμα προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές. Την ώρα της έκρηξης βρίσκονταν, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, συνολικά πέντε εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 35 πυροσβέστες, μία ομάδα της 9ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, με τη συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων του Δήμου Κορινθίων.