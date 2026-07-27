Εξαμίλια Κορινθίας: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη φονική έκρηξη- Τρεις συλλήψεις

Η ηλεκτροσυγκόλληση και το σενάριο διαρροής προπανίου
Τη στιγμή της ισχυρότατης έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας ξιδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας καταγράφει νέο βίντεο-ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας.
Στα πλάνα αποτυπώνεται η σφοδρότητα της έκρηξης, η οποία συγκλόνισε την ευρύτερη περιοχή το μεσημέρι της Δευτέρας. Αμέσως μετά, πυκνοί καπνοί υψώνονται πάνω από τις εγκαταστάσεις, όπου εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά.
Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ο άνδρας που εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης στον χώρο του εργοστασίου. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, πρόκειται για 67χρονο και όχι για 25χρονο, όπως είχε αρχικά μεταδοθεί.
Η σορός του εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, μέσα στις κατεστραμμένες εγκαταστάσεις.
Η έκρηξη ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση
Ο κρότος έγινε αντιληπτός σε απόσταση μεγαλύτερη των δέκα χιλιομέτρων, ενώ το ωστικό κύμα προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές. Την ώρα της έκρηξης βρίσκονταν, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, συνολικά πέντε εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 35 πυροσβέστες, μία ομάδα της 9ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, με τη συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων του Δήμου Κορινθίων.
Στο αυτόφωρο ο ιδιοκτήτης
Τα στελέχη του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις για την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο στην Κορινθία.
Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθησαν από ανακριτικούς υπαλλήλους του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας, ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης, ως υπαίτιοι των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου συλλέγει στοιχεία και καταθέσεις, εξετάζοντας παράλληλα τα μέτρα ασφαλείας που τηρούνταν στις εγκαταστάσεις.
Η ηλεκτροσυγκόλληση και το σενάριο διαρροής προπανίου
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, πριν από την έκρηξη εκτελούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης σε δεξαμενή του εργοστασίου. Οι ερευνητές εξετάζουν εάν είχε δημιουργηθεί εκρηκτικό μείγμα, καθώς και το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή από σωλήνα που περνούσε από τη δεξαμενή και μετέφερε προπάνιο.
Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι στη μονάδα υπήρχε μεγάλη ποσότητα μείγματος αλκοόλης και ξιδιού. Ωστόσο, ο ακριβής μηχανισμός που προκάλεσε την ανάφλεξη και την έκρηξη δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί και αναμένεται το επίσημο πόρισμα της Πυροσβεστικής.
Από το συμβάν τραυματίστηκε ακόμη ένας άνθρωπος, ο οποίος βρισκόταν εκτός της επιχείρησης και εκτελούσε εργασίες σε παρακείμενο χώρο. Υπέστη εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
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