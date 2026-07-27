Κεφαλονιά: Θρίλερ με τον θάνατο 30χρονου- Το μήνυμα πριν πέσει στον γκρεμό

Νέα δεδομένα εξετάζουν οι Αρχές για την τραγωδία που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Κεφαλονιά, με θύμα έναν 30χρονο πατέρα δύο ανήλικων παιδιών.

Το επαγγελματικό όχημα που οδηγούσε ο νεαρός άνδρας εξετράπη, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, από τον επαρχιακό δρόμο Φισκάρδου–Μύρτου και κατέληξε σε χαράδρα στην περιοχή του Χάρακα, στη βόρεια πλευρά του νησιού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται πλέον σε ανάρτηση που φέρεται να έκανε ο 30χρονος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο πριν από το περιστατικό. Το μήνυμα είχε αποχαιρετιστήριο χαρακτήρα, με τον ίδιο να αναφέρεται στην ανάγκη να ζητά κάποιος βοήθεια όταν αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα και να εκτιμά τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα του.

Στην ανάρτησή του έγραφε: «Όταν δείτε αυτό το μήνυμα θα έχω ήδη φύγει από αυτόν τον κόσμο. Μια συμβουλή θέλω να δώσω: όταν έχετε ένα πρόβλημα, να ζητάτε βοήθεια. Να αγαπάτε όσους σας στέκονται και να τους φροντίζετε. Να συγχωρείτε τους ανθρώπους και να μην κρατάτε τίποτα. Δυστυχώς, εγώ δεν μπόρεσα να τα κάνω αυτά. Τέλος διαδρομής για μένα. Rest in Peace».

Η συγκεκριμένη ανάρτηση βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, υπόψη των αρμόδιων Αρχών και συνεκτιμάται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επίσημο πόρισμα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου και διερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα.

Η πτώση του οχήματος προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ. Το δύσβατο και απόκρημνο σημείο δυσχέρανε σημαντικά την επιχείρηση προσέγγισης.

Ο 30χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε βραχώδη παραλία προς την πλευρά της Άσσου. Εξαιτίας της μορφολογίας του εδάφους, η προσέγγιση και η μεταφορά της σορού πραγματοποιήθηκαν διά θαλάσσης.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν την ανάρτηση, τα στοιχεία από το σημείο και τα ευρήματα της πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς προηγήθηκε της μοιραίας εκτροπής.