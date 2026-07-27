Οι φετινές καλοκαιρινές συναυλίες της Φιλαρμονικής Ακράτας

Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος «Φιλαρμονική Ακράτας» προσκαλεί τους φίλους του και όσους αγαπάνε τη μουσική, στις ετήσιες καλοκαιρινές συναυλίες του που θα πραγματοποιηθούν αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 στην πλατεία Ακράτας και τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας στο Κράθιο, υπό την διεύθυνση του αρχιμουσικού Δημήτρη Μίχαλου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει γνωστές μελωδίες από πολλά είδη μουσικής και ξεκινάει στις 9.15 το βράδυ.

Οι εκδηλώσεις γίνονται σε συνεργασία με τον Δήμο Αιγιάλειας και την Αντιδημαρχία Αθλητισμού-Πολιτισμού.