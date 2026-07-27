Πάτρα: Ο Δήμαρχος και μέλη της Δημοτικής αρχής παρακολούθησαν το 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού στο Σούλι

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σουλίου Πατρών και το Χορευτικό του Τμήμα, διοργάνωσαν το 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού, με κεντρικό θέμα «Όσα χωράει ένας χορός», που ξεκίνησε την Πέμπτη 23 Ιουλίου και ολοκληρώθηκε την Κυριακή, 26 του μήνα, στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου Σουλίου.

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης και η Αντιδήμαρχος Κατερίνα Σίμου, παραβρέθηκαν την Πέμπτη στο Σούλι Πατρών, πρώτη βραδιά του Φεστιβάλ και παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις, μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Σουλίου, Κωνσταντίνο Κεπενό και τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σουλίου, Γιώργο Φωτακόπουλο.

Ο Δήμαρχος Πατρέων σε σύντομο χαιρετισμό του, ευχήθηκε καλή επιτυχία στην διοργάνωση κι έδωσε τα συγχαρητήριά του στους διοργανωτές, που μέσα από το φεστιβάλ αυτό, προβάλλουν τον λαϊκό μας πολιτισμό και την παράδοση.

Την Κυριακή 26-7 το βράδυ, τελευταία μέρα του Φεστιβάλ, τα χορευτικά παρακολούθησαν ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παύλος Σκούρας και ο δημοτικός σύμβουλος, υπεύθυνος του Χορευτικού Τμήματος του Δήμου Πατρέων, Χρήστος Γιαννόπουλος.

Στο φετινό πρόγραμμα παρουσιάστηκαν περισσότερες από 25 χορευτικές παραστάσεις, με τη συμμετοχή πάνω από 500 χορευτών και μουσικών.