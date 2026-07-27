Σύρος: Βίντεο καταγράφει την 41χρονη με καλυμμένα χαρακτηριστικά και την καταδίωξη στα σκαλιά

Η διασώστρια εμφανίζεται να μπαίνει στο σπίτι κρατώντας αντικείμενο που μοιάζει με μαχαίρι και να βγαίνει επτά δευτερόλεπτα αργότερα – Ο άνδρας την ακολουθεί και της πετά καρέκλα
Νέο βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει καρέ-καρέ τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τον θανάσιμο τραυματισμό της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο.
Το υλικό, το οποίο έχει συμπεριληφθεί στη δικογραφία, αποτυπώνει την άφιξη της γυναίκας στην κατοικία του ζευγαριού, την ολιγόλεπτη παρουσία της έξω από την πόρτα, την είσοδό της στο σπίτι και την καταδίωξη που ακολούθησε στα σκαλιά.
Δεν καταγράφει, ωστόσο, το πλέον κρίσιμο σημείο της υπόθεσης: όσα συνέβησαν στα στενά της Άνω Σύρου μέχρι τον θανάσιμο τραυματισμό της. Αυτό το κενό επιχειρούν τώρα να καλύψουν οι Αρχές μέσα από άλλα βίντεο, καταθέσεις, εργαστηριακά ευρήματα και δεδομένα από τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων.
Σύμφωνα με την περιγραφή του υλικού, που δημοσιεύθηκε από το Πρώτο Θέμα, η κάμερα καταγράφει αρχικά τον άνδρα να επιστρέφει στην κατοικία στις 16:40 της 23ης Ιουλίου. Στις 16:55 φτάνει και η σύντροφός του.
Λίγα λεπτά αργότερα, στις 17:02, εμφανίζεται η διασώστρια. Φορά μαύρα ρούχα και χειρουργικά γάντια, ενώ έχει καλυμμένο το κεφάλι της και φορά σκούρα γυαλιά. Μεταφέρει ένα σακίδιο και μία μαύρη σακούλα.
Η γυναίκα ανεβαίνει τα σκαλιά και παραμένει για περίπου 20 δευτερόλεπτα έξω από την είσοδο. Στη συνέχεια χτυπά το κουδούνι και αφήνει το σακίδιο σε γωνία του μπαλκονιού.
Στην καταγραφή εμφανίζεται κατόπιν να κρατά ένα αντικείμενο που μοιάζει με μαχαίρι, με τμήμα ασημένιας λάμας να διακρίνεται. Η ακριβής φύση του αντικειμένου αποτελεί μέρος της έρευνας και θα αξιολογηθεί μαζί με τα υπόλοιπα ευρήματα.
Στις 17:02:53 η πόρτα ανοίγει και η 41χρονη περνά με ορμή στο εσωτερικό. Ακούγονται φωνές και γυναικεία ουρλιαχτά, ενώ μόλις επτά δευτερόλεπτα αργότερα η γυναίκα εμφανίζεται ξανά στην κάμερα. Παίρνει το σακίδιό της και κατεβαίνει γρήγορα τα σκαλοπάτια.
Τρία δευτερόλεπτα μετά, στην είσοδο εμφανίζεται ο άνδρας κρατώντας μία ξύλινη καρέκλα και, σύμφωνα με την περιγραφή του υλικού, ένα αντικείμενο που επίσης μοιάζει με μαχαίρι. Πετά την καρέκλα προς την κατεύθυνση της γυναίκας και αρχίζει να την καταδιώκει.
Αμέσως μετά βγαίνει από το σπίτι και η σύντροφός του, η οποία ακούγεται να καλεί επανειλημμένα σε βοήθεια και να φωνάζει το όνομα του άνδρα.
Η κάμερα καταγράφει την αρχή της καταδίωξης, όχι όμως όσα ακολούθησαν. Η διασώστρια εντοπίστηκε περίπου 70 μέτρα μακριά από την κατοικία, έχοντας υποστεί τον θανάσιμο τραυματισμό.
Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι δέχθηκε μία μαχαιριά στον θώρακα από πίσω, η οποία προκάλεσε διάτρηση του πνεύμονα. Ως αιτία θανάτου αναφέρονται «κακώσεις θώρακος από νύσσον και τέμνον όργανο».
Σε βάρος του άνδρα έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η σύντροφός του κατηγορείται για συνέργεια στην πράξη. Οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι επικαλούνται άμυνα, αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη.
Το νέο βίντεο αποτελεί κομβικό στοιχείο για τη χρονική ανασύνθεση του περιστατικού, χωρίς όμως να δίνει από μόνο του απάντηση για τον τρόπο με τον οποίο προκλήθηκε το μοιραίο τραύμα. Την απάντηση αναζητούν πλέον οι δικαστικές Αρχές μέσα από το σύνολο της δικογραφίας και των εγκληματολογικών εξετάσεων.
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