Ελληνικό box office: Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ξεπέρασε τα 400.000 εισιτήρια

Η ταινία «Οδύσσεια-The Odyssey» σε σκηνοθεσία του Βρετανού, βραβευμένου με Όσκαρ, δημιουργού Κρίστοφερ Νόλαν, συνεχίζει για 2η εβδομάδα να σαρώνει σε εισιτήρια. Στη χώρα μας παρά τον άστατο καιρό & τις μπόρες της Παρασκευής και του Σαββάτου (στην Αττική και σε άλλες περιοχές) η ταινία των 170 λεπτών κατάφερε να κόψει τα ίδια σχεδόν εισιτήρια με το άνοιγμά της και όπως διαβάσαμε, να έχει αγγίξει πλέον τα 400.000 εισιτήρια μέσα σε μόλις 11 μέρες!

Στην Πάτρα η "Οδύσσεια" όπου την Πηνελόπη ενσαρκώνει η βραβευμένη με Όκσαρ β' γυναικείου, Ανν Χαθαγουέι, προβάλλεται στις κλειστές, κλιματζιόμενες αίθουσες των Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε και στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο.

Για την ακρίβεια όπως είδαμε στο flix.gr, η ταινία «Οδύσσεια» που ήδη έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις και σχόλια, έκοψε το περασμένο 4ήμερο, 23 έως και 26 Ιουλίου 2026, σε 219 αίθουσες πανελλαδικά, 137.094 εισιτήρια και συνολικά μέχρι και σήμερα έχει φτάσει τα 408.758.

Στο εξωτερικό οι εισπράξεις της "Οδύσσειας" είναι στα συτή τη στιγμή στα 639,6 εκατ. δολάρια.

Να προσθέσουμε πως τη 2η θέση στο εγχώριο box office κατέλαβε το «Toy Story 5», με 7.391 εισιτήρια σε 60 αίθουσες πανελλαδικά & σε 6 εβδομάδες προβολής έχει φτάσει τα 252.640.

Στο εξωτερικό το "Toy Story 5" (στην Πάτρα συνεχίζεται η προβολή του στη Βέσο Μάρε) έχει ξεπεράσει πλέον το 1 δις δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις & όπως διαβάσαμε στο ΑΠΕ, η ταινία ψηφιακού ανιμέισον "Toy Story 5" των Disney και Pixar ξεπέρασε επίσημα το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office, φτάνοντας τα 1,022 δισεκατομμύρια δολάρια και έγινε η ταινία με τα υψηλότερα έσοδα της χρονιάς 2026 που διανύουμε. Η ταινία κινουμένων σχεδίων έχει αποφέρει 448,5 εκατομμύρια δολάρια στην αγορά της Βορείου Αμερικής και 573,5 εκατομμύρια δολάρια από την προβολή της στον υπόλοιπο κόσμο.

Τέλος να υπογραμμίσουμε πως το παλιό Χολιγουντιανό φιλμ "Μια Θέση στον Ήλιο-A Place in the Sun" του Τζορτζ Στίβενς, παραγωγής 1951 με τους Μοντγκόμερι Κλιφτ, Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Σέλεϊ Γουίντερς, σε μόλις 3 αίθουσες όπου παίζεται από την Πέμπτη 23-7, συγκέντρωσε τον καλύτερο μέσο όρο εισιτηρίων - αιθουσών με ένα από τα καλύτερα ανοίγματα επανέκδοσης φέτος το καλοκαίρι.

Η ταινία αυτή έκοψε το περασμένο 4ήμερο, 1.260 εισιτήρια και πήρε την 8η θέση στον πίνακα του box office.

Επιμέλεια ανάρτησης: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ