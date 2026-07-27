Σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα: Η αμοιβή των 2.500 ευρώ και οι οδηγίες από τις φυλακές

Νέα πρόσωπα και διαφορετικά επίπεδα εμπλοκής εξετάζουν οι Αρχές στην υπόθεση της σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική, η οποία αποτράπηκε έπειτα από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι έρευνες στρέφονται πλέον σε Έλληνα κρατούμενο, ο οποίος φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με συγκεκριμένα πρόσωπα και εξετάζεται ως ο άνθρωπος που έδωσε την αρχική εντολή για την επίθεση.

Κατά τις έως τώρα πληροφορίες, ο κρατούμενος φέρεται να επικοινώνησε με 31χρονο Αιγύπτιο, έγκλειστο στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος ανέλαβε τον συντονισμό του σχεδίου. Ως άνθρωπος που θα πραγματοποιούσε την επίθεση εμφανίζεται ένας 30χρονος ομοεθνής του.

Ο 30χρονος συνελήφθη στη Γλυφάδα στις 24 Ιουλίου, λίγο μετά τη συνάντησή του με έναν 27χρονο Έλληνα. Κατά την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι είχε παραλάβει μία λειτουργική χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, επιμελώς κρυμμένη μέσα σε αντικείμενο που έμοιαζε με χάρτινο ποτήρι.

Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν πριν προλάβει να εισέλθει στον σταθμό του Μετρό στο Ελληνικό.

Η συμφωνία για τα 2.500 ευρώ

Σύμφωνα με στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, ο 30χρονος φέρεται να είχε συμφωνήσει να λάβει συνολικά 2.500 ευρώ για την επίθεση. Είχε πάρει 500 ευρώ ως προκαταβολή, ενώ τα υπόλοιπα 2.000 ευρώ θα του καταβάλλονταν μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας.

Από την έρευνα στα κινητά τηλέφωνα φέρεται να έχουν εντοπιστεί ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο και γεωγραφικά στίγματα. Το υλικό εξετάζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχε προηγηθεί παρακολούθηση των πιθανών στόχων.

Στη δικογραφία γίνεται, επίσης, αναφορά σε μη ταυτοποιημένο αλλοδαπό που χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «Dragon» σε κρυπτογραφημένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων. Ο συγκεκριμένος φέρεται να είχε στείλει στον 30χρονο αναλυτικές οδηγίες, με τις Αρχές να ερευνούν την ταυτότητα και τον ακριβή ρόλο του.

Πέντε πιθανοί στόχοι

Στον κατάλογο των προσώπων που φέρεται να είχαν μπει στο στόχαστρο περιλαμβάνονται ένας δικαστικός λειτουργός, ένας αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., δύο δημοσιογράφοι και ένας σωφρονιστικός υπάλληλος.

Παράλληλα, εξετάζεται πληροφορία σύμφωνα με την οποία είχε δοθεί εντολή στον 30χρονο να πραγματοποιήσει εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα εστίασης στην Καλλιθέα. Το συγκεκριμένο σχέδιο, ωστόσο, δεν υλοποιήθηκε.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο 27χρονος Έλληνας, ο οποίος φέρεται να παρέδωσε τη χειροβομβίδα και χρηματικό ποσό στον 30χρονο. Το όνομά του έχει περιληφθεί στη δικογραφία, ενώ οι Αρχές ερευνούν την προέλευση της χειροβομβίδας και το ενδεχόμενο ύπαρξης ευρύτερου δικτύου.

Το κινητό στο κελί

Κατά την έρευνα στο κελί του 31χρονου στις φυλακές Διαβατών κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο, το οποίο εξετάζεται ως βασικό μέσο επικοινωνίας και αποστολής οδηγιών.

Στις έρευνες που ακολούθησαν κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, περίστροφο, φυσίγγια, 4.410 ευρώ, κινητά τηλέφωνα και πακέτα τηλεφωνικών συνδέσεων.

Ο 30χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε ανακριτή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον τελικό εντολέα, την ταυτότητα του «Dragon», την προέλευση της χειροβομβίδας και τους πραγματικούς στόχους της σχεδιαζόμενης επίθεσης.