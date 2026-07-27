Αμφιλοχία: Θανάσιμος τραυματισμός 68χρονου από αλυσοπρίονο- Πήγε να κόψει ξύλα και βρέθηκε νεκρός

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Αμφιλοχίας, με έναν 68χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής ξύλων.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο άνδρας είχε φύγει από το σπίτι του το πρωί της Δευτέρας 27 Ιουλίου, με προορισμό δασική έκταση κοντά στη Φτελιά, στην ευρύτερη περιοχή του Ανοιξιάτικου. Όταν οι ώρες περνούσαν χωρίς να επιστρέψει, οι συγγενείς του ανησύχησαν και άρχισαν να τον αναζητούν.

Για την εξαφάνισή του ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, ενώ στις έρευνες συμμετείχε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμφιλοχίας. Λίγο μετά τις 3:30 το μεσημέρι, ο 68χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε δύσβατο σημείο του δάσους.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έφερε βαρύ τραύμα στον λαιμό από το αλυσοπρίονο που χρησιμοποιούσε. Εκτιμάται ότι το εργαλείο ξέφυγε από τον έλεγχό του την ώρα που επιχειρούσε να κόψει δέντρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.