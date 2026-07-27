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ΘΕΑΤΡΟ

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Ναύπακτος: «Ο Κήπος του Επίκουρου ανθίζει ακόμη…» από την ερασιτεχνική θεατρική ομάδα «Στο Σπίτι του Θαλή»

Ναύπακτος: «Ο Κήπος του Επίκουρου ανθίζε...

Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 και ώρα 21:00, στο Ίδρυμα Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη με ελεύθερη είσοδο για το κοινό

Η παράσταση «Ο Κήπος του Επίκουρου ανθίζει ακόμη…» θα παρουσιαστεί από την ερασιτεχνική θεατρική ομάδα «Στο Σπίτι του Θαλή» με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, στη Ναύπακτο.

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ναυπακτίας για το Καλοκαίρι ’26, η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα «Στο Σπίτι του Θαλή» παρουσιάζει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 και ώρα 21:00, στο Ίδρυμα Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη τη θεατρική παράσταση «Ο Κήπος του Επίκουρου ανθίζει ακόμη…». Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Πρόκειται για μία παράσταση εμπνευσμένη από τη φιλοσοφία και τη διδασκαλία του Επίκουρου, που συνδυάζει το θεατρικό και αφηγηματικό λόγο με τη μουσική και προσεγγίζει τις κυριότερες τάσεις, τους εκπροσώπους και τις ιδέες του αρχαίου ελληνικού ηδονισμού κατά τον 4ο και τον 3ο αιώνα π.Χ.  Μέσα από τη συνάντηση με σημαντικούς φιλοσόφους της εποχής, το κοινό έρχεται σε επαφή με τις προτάσεις τους για τη ζωή, την ευτυχία, τη γνώση και την εσωτερική γαλήνη. Με τρόπο απλό, κατανοητό και ανάλαφρο, ξεδιπλώνεται η μεγάλη περιπέτεια του ανθρώπινου πνεύματος στην προσπάθειά του να κατανοήσει τόσο τον εξωτερικό κόσμο όσο και τον ίδιο τον άνθρωπο.

Συντελεστές

Κείμενα - αφήγηση: Χρύσα Τσαρούχη

Παίζουν οι: Αναστασία Λουκοπούλου, Περικλής Μπούρμπουλας, Άντζελα Κατσούδα, Βασίλης Πολύδωρος, Ντανιέλα Μπάση.

Σκηνοθετική επιμέλεια: Ελεονώρα Τσιάντουλα

Μουσική: Γιώργος Αγγελόπουλος.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Δήμος Ναυπακτίας Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Στο Σπίτι του Θαλή Κήπος Ιδρύματος Μπότσαρη
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