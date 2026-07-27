Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Συναγερμός στη Γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου για καπνούς από όχημα- Τι έδειξε ο έλεγχος

Συναγερμός στη Γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου γι...

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής σημειώθηκε στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, έπειτα από αναφορά για όχημα από το οποίο έβγαιναν καπνοί.

Πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και πραγματοποίησαν έλεγχο, ωστόσο δεν εντόπισαν κάποιο αυτοκίνητο που να αντιμετώπιζε πρόβλημα ή στο οποίο να είχε εκδηλωθεί φωτιά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο καπνός οφείλονταν σε μηχανική βλάβη του οχήματος.

 

Ειδήσεις Τώρα

Σύρος: Η μαχαιριά στην πλάτη προκάλεσε διάτρηση του πνεύμονα

Σταύρος Γεωργίου: Όσα υποστήριξε ο 28χρονος για το μοιραίο βράδυ

Φονική έκρηξη στα Εξαμίλια: Αναφλέχθηκε μείγμα χιλιάδων λίτρων αλκοόλης και ξιδιού

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου Καπνός Πυροσβεστική Φωτιά Αυτοκίνητα
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0393\u03ad\u03c6\u03c5\u03c1\u03b1 \u03a1\u03af\u03bf\u03c5 \u0391\u03bd\u03c4\u03b9\u03c1\u03c1\u03af\u03bf\u03c5","\u039a\u03b1\u03c0\u03bd\u03cc\u03c2","\u03a0\u03c5\u03c1\u03bf\u03c3\u03b2\u03b5\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae ","\u03a6\u03c9\u03c4\u03b9\u03ac ","\u0391\u03c5\u03c4\u03bf\u03ba\u03af\u03bd\u03b7\u03c4\u03b1"]
839461
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις