Συναγερμός στη Γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου για καπνούς από όχημα- Τι έδειξε ο έλεγχος

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής σημειώθηκε στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, έπειτα από αναφορά για όχημα από το οποίο έβγαιναν καπνοί.

Πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και πραγματοποίησαν έλεγχο, ωστόσο δεν εντόπισαν κάποιο αυτοκίνητο που να αντιμετώπιζε πρόβλημα ή στο οποίο να είχε εκδηλωθεί φωτιά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο καπνός οφείλονταν σε μηχανική βλάβη του οχήματος.