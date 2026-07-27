Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής επισκέφθηκε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αιγιάλεια και Καλάβρυτα

Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, με επικεφαλής τον Γραμματέα του Τομέα Πολιτικής Προστασίας Μιχαήλ Χάλαρη και τον Διαμαντή Κανελλόπουλο, Αναπληρωτή Γραμματέα επισκέφθηκαν την Δευτέρα 27-7-2026 την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ακράτας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρύτων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση: "είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, να ακούσουμε τις εμπειρίες, τις αγωνίες και τις προτάσεις τους, αλλά και να διαπιστώσουμε από κοντά τις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην πρώτη γραμμή της Πολιτικής Προστασίας.

Σε κάθε υπηρεσία καταγράψαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, με κυριότερο τις σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό, οι οποίες δυσχεραίνουν το έργο τους.

Παράλληλα, παρουσιάσαμε τις προτάσεις της παράταξής μας για τη συνολική αναβάθμιση της λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος και την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας!

Η Πολιτική Προστασία δεν κρίνεται μόνο τη στιγμή της καταστροφής. Κρίνεται καθημερινά στην πρόληψη, στον έγκαιρο σχεδιασμό, στη διαχείριση των κινδύνων, στην ετοιμότητα των Δήμων και των Περιφερειών, στον αποτελεσματικό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και πάνω απ’ όλα, στην ουσιαστική στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, των πυροσβεστών!