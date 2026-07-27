Σύρος: Η μαχαιριά στην πλάτη προκάλεσε διάτρηση του πνεύμονα

Νέα, κρίσιμα στοιχεία για τον θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο προκύπτουν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η γυναίκα δέχθηκε μία μαχαιριά στον θώρακα από πίσω. Το τραύμα προκάλεσε διάτρηση του πνεύμονα και αποδείχθηκε θανατηφόρο. Ως αιτία θανάτου προσδιορίζονται οι «κακώσεις θώρακος από νύσσον και τέμνον όργανο».

Το ιατροδικαστικό πόρισμα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς θα συνεκτιμηθεί με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας και τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορουμένων για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό.

Σε βάρος του 42χρονου άνδρα έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η σύζυγός του κατηγορείται για συνέργεια στην πράξη. Το ζευγάρι έχει λάβει προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή την Τρίτη 28 Ιουλίου.

Οι δύο κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι η 42χρονη εισήλθε στην κατοικία τους και επιτέθηκε στη γυναίκα, ενώ ο άνδρας ισχυρίζεται ότι αντέδρασε θεωρώντας πως επρόκειτο για κλέφτη. Κατά τον ίδιο, δεν είχε αντιληφθεί αρχικά ότι το άτομο που βρισκόταν μέσα στο σπίτι ήταν γυναίκα. Οι ισχυρισμοί τους περί άμυνας ερευνώνται από τις δικαστικές Αρχές και δεν έχουν ακόμη κριθεί.

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε, έπειτα από εισαγγελική εντολή, αναπαράσταση του περιστατικού με τη συμμετοχή των δύο κατηγορουμένων. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στις περιγραφές τους δεν καταγράφηκαν ουσιαστικές αποκλίσεις από όσα είχαν αρχικά καταθέσει.

Από την αυτοψία στον χώρο κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια διαφορετικών διαστάσεων. Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί ποιο από αυτά συνδέεται με το θανατηφόρο τραύμα, καθώς απαντήσεις αναμένονται από τον συνδυασμό των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, τηλεφωνικές επικοινωνίες και τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων, προκειμένου να ανασυνθέσουν όσα συνέβησαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το αιματηρό περιστατικό.

Η 42χρονη εντοπίστηκε αιμόφυρτη σε απόσταση περίπου 70 μέτρων από την κατοικία. Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται, με τις απολογίες του ζευγαριού και τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων να θεωρούνται καθοριστικά για την περαιτέρω ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης.