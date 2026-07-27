Στον Μεξικανό ηθοποιό Ντιέγκο Λούνα θα απονεμηθεί η Τιμητική Καρδιά του Φεστιβάλ του Σαράγεβο

Ο 46χρονος Μεξικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός Ντιέγκο Λούνα-Diego Luna θα τιμηθεί στο 32ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο. Το 32ο Sarajevo Film Festival στην πρωτεύουσα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, θα διεξαχθεί από 14 έως 21 Αυγούστου 2026.

Ο Ντιέγκο Λούνα θα λάβει την Τιμητική Καρδιά - Honorary Heart του Σαράγεβο σε αναγνώριση της «εξαιρετικής καριέρας και της ανεξίτηλης συμβολής του στον κινηματογράφο».

Στο Φεστιβάλ θα προβληθεί η ταινία «Ashes», το πιο πρόσφατο σκηνοθετικό του έργο, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Ο Ντιέγκο Λούνα θα δώσει επίσης ένα masterclass.

Ο Jovan Marjanović, καλλιτεχνικός διευθυντής του Sarajevo Film Festival αναφερόμενος στον Ντιέγκο Λούνα είπε πως πριν περίπου 25 χρόνια, ο Diego Luna κέρδισε τις καρδιές των σινεφίλ με την αξέχαστη ερμηνεία του στην ταινία "Y Tu Mamá También" σε σκηνοθεσία του Alfonso Cuarón. Ελπίζαμε τότε και το είδαμε στην πορεία πως ο Λούνα εξελίχθηκε σε έναν καλλιτέχνη που ποτέ δεν έπαψε να ανακαλύπτει πράγματα και να μας εκπλήσσει, καταφέρνοντας να περνάει με άνεση από μεγάλες Χολιγουντιανές παραγωγές σε πιο μικρές, οικείες ανθρώπινες ιστορίες που αποκάλυπταν τον πλούτο της λατινοαμερικάνικης κουλτούρας.

“Είναι πολλά χρόνια που θέλω να πάω στο Sarajevo, και πολλοί συνάδελφοι μου, μου έχουν μιλήσει όμορφα για την δική τους προσωπική εμπειρία από το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Σαράγεβο, έτσι νιώθω ιδιαίτερη τιμή που θα τιμηθώ για τη δουλειά του στο πλαίσιο αυτού του σημαντικού Φεστιβάλ” είπε σε δήλωση του ο Diego Luna, ο οποίος στη διάρκεια της καριέρας του έχει συνεργαστεί με σκηνοθέτες όπως οι Steven Spielberg, David Trueba, Gus Van Sant, Harmony Korine και Agustín Díaz Yanes.

Πιο πρόσφατα έπαιξε και ήταν & εκτελεστικός παραγωγός στη σειρά της πλατφόρμας Disney+, Andor (2022), κερδίζοντας 2 υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα - Golden Globe καθώς και 2 υποψηφιότητες καλύτερης ανδρικής ερμηνείας στα Critics' Choice Awards.

Nα προσθέσουμε πως το 2025, συμπρωταγωνίστησε με τη σούπερ σταρ Jennifer Lopez και τον Tonatiuh στην ταινία του Bill Condon, "Kiss of the Spider Woman-Το Φιλί της Γυναίκας Αράχνη" (φιλμ που δεν παίχθηκε στη χώρα μας). Ακόμα έλαβε υποψηφιότητα για Golden Globe καλύτερου β' ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο "La Máquina" (2024) του Hulu, όπου έπαιξε μαζί με τον επίσης γνωστό Μεξικάνό ηθοποιό Gael García Bernal.

Το τιμητικό βραβείο Honorary Heart of Sarajevo, έχουν λάβει στο παρελθόν καλλιτέχνες όπως οι Willem Dafoe και Stellan Skarsgård το 2025, η Meg Ryan (2024), ο Ελληνοαμερικανός σκηνοθέτης Alexander Payne (2024), η Γαλλίδα σταρ Isabelle Huppert (2019), ο Robert De Niro το 2016, ο Benicio Del Toro (2015), ο Oliver Stone (2017), κ.α.

Περισσότερα για τον Ντιέγκο Λούνα στη σελίδα του Φεστιβάλ του Σαράγεβο.

Με στοιχέια & από το ΑΠΕ

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ