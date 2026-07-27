Σταύρος Γεωργίου: Όσα υποστήριξε ο 28χρονος για το μοιραίο βράδυ

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 28χρονος Αιγύπτιος που κατηγορείται για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, μέσα στο δικηγορικό γραφείο του στον Άγιο Παντελεήμονα.

Μετά την απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή του για την υπόθεση που είχε προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση στις αστυνομικές αρχές.

Σε βάρος του 28χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ το κατηγορητήριο περιλαμβάνει ακόμη αδίκημα κατά της ιδιοκτησίας και παράνομη διαμονή στη χώρα. Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισής του, Χρήστο Ψαρρά, η αρχική κατηγορία της κλοπής μετατράπηκε σε ληστεία.

Ο κατηγορούμενος είχε παραδεχθεί κατά την προανακριτική εξέταση ότι χτύπησε επανειλημμένα τον δικηγόρο. Φέρεται να υποστήριξε ότι δεν είχε σκοπό να τον σκοτώσει και ότι ο μεταξύ τους διαπληκτισμός εξελίχθηκε πολύ γρήγορα. Κατά τους ισχυρισμούς του, άφησε τον Σταύρο Γεωργίου αναίσθητο, πήρε το φορητό υπολογιστή του και αποχώρησε από το γραφείο.

Η ιατροδικαστική εξέταση είχε καταδείξει ότι ο ποινικολόγος υπέστη πολλαπλά και βίαια χτυπήματα, κυρίως στο κεφάλι. Το θύμα εντοπίστηκε νεκρό στο γραφείο του από τα παιδιά του, ενώ δεν είχαν βρεθεί ίχνη παραβίασης στην κεντρική είσοδο του χώρου.

Παράλληλα, ο 28χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και για δεύτερη δικογραφία, η οποία αφορά καταγγελλόμενη γενετήσια πράξη σε βάρος ανήλικης και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του τον περασμένο Μάιο.