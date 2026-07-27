Ντουμπάι: Κρατούνται ο «Έντικ» και το «δεξί του χέρι»- Τα εντάλματα και η Greek Mafia

Νέα δεδομένα δημιουργεί για τις έρευνες γύρω από το οργανωμένο έγκλημα η επιβεβαίωση ότι ο αποκαλούμενος «Έντικ» ή «Φωνή» βρίσκεται υπό κράτηση στο Ντουμπάι, μαζί με άνδρα που οι ελληνικές Αρχές περιγράφουν ως στενό συνεργάτη και υπαρχηγό του.

Οι δύο καταζητούμενοι φέρονται να συνελήφθησαν πριν από περίπου δύο εβδομάδες από τις Αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η ελληνική πλευρά είχε λάβει σχετικές πληροφορίες, χωρίς όμως να διαθέτει έως τώρα επίσημη επιβεβαίωση.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η απάντηση έφθασε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, έπειτα από επανειλημμένα αιτήματα μέσω της Interpol και διπλωματικές ενέργειες. Η ενημέρωση προς τις ελληνικές Αρχές επιβεβαίωσε ότι τόσο ο «Έντικ» όσο και ο συνεργάτης του, που αναφέρεται ως Σιοφάνωφ, κρατούνται στο Ντουμπάι.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη διαδικασία έκδοσής τους. Η ελληνική Δικαιοσύνη αναμένεται να υποβάλει το σχετικό αίτημα, ωστόσο η εξέλιξη της υπόθεσης θεωρείται σύνθετη. Ο «Έντικ» φέρεται να διαθέτει διπλή υπηκοότητα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι η υπεράσπισή του επιδιώκει την έκδοσή του στη Ρωσία και όχι στην Ελλάδα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος άνδρας εντοπίζεται από τις Αρχές στο Ντουμπάι. Κατά το παρελθόν είχε τεθεί υπό περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση, όμως προηγούμενο ελληνικό αίτημα για την έκδοσή του δεν είχε γίνει δεκτό.

Σε βάρος του εκκρεμούν διεθνή εντάλματα, μεταξύ άλλων από την Ελλάδα και την Κύπρο. Η ελληνική έρευνα τον συνδέει με φερόμενη εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν κυρίως στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων και στο ξέπλυμα χρήματος.

Παράλληλα, οι διωκτικές Αρχές εξετάζουν τον ρόλο του σε σειρά αιματηρών υποθέσεων στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος. Τον θεωρούν πιθανό ηθικό αυτουργό ή εντολέα ενεργειών με θύματα ηγετικά πρόσωπα της αποκαλούμενης «Greek Mafia».

Για την υπόθεση έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και η Κύπρος, όπου το όνομα του «Έντικ» έχει εμφανιστεί σε πρόσφατες αστυνομικές έρευνες. Κυπριακό δημοσίευμα ανέφερε ήδη από τα μέσα Ιουλίου ότι οι τοπικές Αρχές είχαν ενημερωθεί για την κράτησή του και παρακολουθούσαν τη διαδικασία έκδοσης.

Το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι η επίσημη κατάθεση και εξέταση του ελληνικού αιτήματος. Η κράτηση των δύο ανδρών αποτελεί σημαντική εξέλιξη, δεν προδικάζει όμως την παράδοσή τους στην Ελλάδα, καθώς τον τελικό λόγο θα έχουν οι αρμόδιες Αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.