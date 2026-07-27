«Μαφία των Χανίων»: Τα «πειραγμένα» πορίσματα, τα όπλα στα social media και οι 357 συναλλαγές ναρκωτικών

Νέα εξέλιξη καταγράφηκε τη Δευτέρα στην πολύκροτη υπόθεση της αποκαλούμενης «Μαφίας των Χανίων», καθώς ο κατηγορούμενος καθηγητής Τοξικολογίας αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του, με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εγγύηση 30.000 ευρώ.

Ο ιατροδικαστής, ο οποίος κατηγορείται στην ίδια υπόθεση, ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για να απολογηθεί, λόγω αλλαγής συνηγόρου υπεράσπισης.

Ο τοξικολόγος αντιμετωπίζει κατηγορίες για δωροληψία υπαλλήλου και ψευδή βεβαίωση κατ’ εξακολούθηση. Οι συνήγοροί του αρνούνται ότι έχει διαπράξει οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη και υποστηρίζουν ότι οι κατηγορίες σε βάρος του δεν θα επιβεβαιωθούν στο δικαστήριο.

Η συμπληρωματική έρευνα για την εγκληματική οργάνωση, η πρώτη φάση της οποίας αποκαλύφθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, φέρνει στο φως ένα ευρύ δίκτυο φερόμενων διασυνδέσεων. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι έρευνες δεν περιορίζονται πλέον στη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και πυρομαχικών ή στους εκβιασμούς, αλλά έχουν επεκταθεί σε καταγγελλόμενες παρεμβάσεις σε δημόσιες υπηρεσίες και θεσμικούς φορείς.

Στο νέο σκέλος της υπόθεσης ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20 πρόσωπα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, δημόσιοι λειτουργοί, τρεις αστυνομικοί, διοικητικά στελέχη και κληρικός. Οι αστυνομικές Αρχές υποστηρίζουν ότι επιμέρους ομάδες δρούσαν ως ενιαίο σύνολο, εκτελώντας εντολές και εξυπηρετώντας κοινά συμφέροντα.

Οι καταγγελλόμενες παρεμβάσεις σε πορίσματα

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον ρόλο που αποδίδεται στον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο. Κατά την αστυνομική έρευνα, οι δύο επιστήμονες φέρονται να εξέδιδαν ή να επιχειρούσαν να εκδώσουν επιστημονικά ατεκμηρίωτες ή ψευδείς γνωματεύσεις, με αντάλλαγμα χρηματικά ποσά.

Οι επίμαχες εκθέσεις μπορούσαν να επηρεάσουν καθοριστικά την εξέλιξη ποινικών, αστικών και ασφαλιστικών υποθέσεων. Μεταξύ των υποθέσεων που εξετάζονται περιλαμβάνονται θανατηφόρα τροχαία, τοξικολογικοί έλεγχοι για χρήση ναρκωτικών, περιστατικά σοβαρών τραυματισμών και καταγγελία βιασμού.

Συνολικά, σύμφωνα με την επίσημη παρουσίαση της ΕΛ.ΑΣ., έχουν εντοπιστεί οκτώ περιπτώσεις καταγγελλόμενης δωροληψίας για τη σύνταξη ψευδούς έκθεσης. Για τέσσερις από αυτές οι αστυνομικοί θεωρούν ότι έχουν συγκεντρώσει στοιχεία χρηματισμού, ενώ για τις υπόλοιπες αναμένεται να ζητηθεί επανέλεγχος.

Η δικογραφία περιλαμβάνει τηλεφωνικές συνομιλίες, από τις οποίες, κατά την αστυνομική εκτίμηση, προκύπτουν συνεννοήσεις για το περιεχόμενο γνωματεύσεων και για τις σχετικές αμοιβές. Οι Αρχές εξετάζουν ακόμη τον τρόπο λήψης και μεταφοράς ορισμένων δειγμάτων, τα οποία φέρεται να αποστέλλονταν ακόμη και μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς.

Σε μία από τις χαρακτηριστικές υποθέσεις, ένας επανειλημμένα συλληφθείς για ναρκωτικά οδηγός, ο οποίος είχε εμπλακεί σε θανατηφόρα παράσυρση πεζού, φέρεται να παρουσιάστηκε τελικά ως αρνητικός στη χρήση κοκαΐνης. Η επίμαχη έκθεση, σύμφωνα με όσα αποδίδονται στη δικογραφία, συντάχθηκε έναντι 5.000 ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι, πάντως, έχουν δικαίωμα στο τεκμήριο της αθωότητας και οι ισχυρισμοί της κατηγορίας θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη.

Από τις αναρτήσεις όπλων στις δεκάδες αγοραπωλησίες

Παράλληλα, η έρευνα αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο φερόμενα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επιδεικνύουν ή να προωθούν παράνομο οπλισμό.

Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν 52 συναλλαγές με πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά. Στις 27 έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, όπλα, πυρομαχικά και τηλεφωνικές συσκευές.

Ακόμη μεγαλύτερος εμφανίζεται ο όγκος της διακίνησης ναρκωτικών. Κατά την ΕΛ.ΑΣ., προέκυψαν 357 επιπλέον αγοραπωλησίες, οι οποίες αφορούν περίπου 5,7 κιλά κοκαΐνης και 420 γραμμάρια κάνναβης. Το πρόσθετο παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται σε 238.520 ευρώ.

Η έρευνα βασίστηκε σε άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου, φυσικές παρακολουθήσεις, καταθέσεις μαρτύρων, ψηφιακά πειστήρια και έγγραφα. Στη διερεύνηση συμμετέχουν επίσης η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. και η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.